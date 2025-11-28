Muž zmlácený kvůli drogám po pár dnech zemřel, útočník dostal deset let

Deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou si podle rozsudku Krajského soudu v Brně odpyká čtyřiatřicetiletý František Nový, který podle obžaloby před dvěma roky kvůli drogám strhl muže z patrové postele a následně jej začal bít pěstmi do obličeje. Napadený po pár dnech na následky těchto vážných zranění v nemocnici zemřel.
Obviněný František Nový (na snímku vpravo) před jednáním Krajského soudu v Brně, kde čelí obvinění z napadení jiného muže, který po vážných zraněních zemřel. | foto: Anna Kučerová

Obžalovaný byl souzen za loupež, státní zástupce mu navrhoval trest 10 až 18 let vězení. Před pár dny soud dospěl ke svému verdiktu. V něm se nakonec přiklonil ke kratší délce trestu.

„Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v délce 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová. Důvody výše uděleného trestu nesdělila, protože dosud není vyhotoven rozsudek ani protokol z hlavního líčení.

Kvůli drogám oběť ubil ranami do hlavy, viní agresora. Ten se hájí, že je nebere

Podle obžaloby Nový v pokoji rodinného domu, v němž žil napadený, strhl dotyčného z vrchní palandy patrové postele na zem, kde ho začal bít. Chtěl, aby mu dal drogy, které měl mít u sebe. Ty Nový po tomto brutálním nátlaku získal. Podle spisu ještě navíc ukradl telefon s tabletem v hodnotě necelých deseti tisíc korun a nejméně pět tisíc v hotovosti.

„Neberu drogy. Jsem na sledování abstinence, takže chodím pravidelně odevzdávat vzorky ke kontrole,“ hájil se letos v březnu u soudu Nový, který byl tehdy v podmínce za jinou trestnou činnost. Dále odmítl vypovídat.

Rozsudek je nepravomocný, odvolání dosud ani jedna ze stran podle mluvčí nepodala.

