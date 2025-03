Z velkých solárních plánů vznikl jen zlomek. Dělníci často nevěděli, co dělat

Velký tendr za téměř 36 milionů korun na osazení čtyřicítky domů pak podle zjištění MF DNES míří kvůli vršícím se problémům, zpoždění a stížnostem na dodavatele Columbus Energy k fiasku.

„Je to nešťastné rozhodnutí, že byla vybrána právě tato firma,“ reagoval investiční náměstek primátorky René Černý (ANO) na dotaz ohledně potíží spojených s dodavatelem. Nejdříve se politik, který stojí v čele městského „solárního podniku“, snažil tvrdit, že výběr společnosti „zdědil“ po svém předchůdci.

Byl to ale on, kdo loni s firmou podepsal smlouvu. „To je možné, ale co chcete dělat, když se přihlásí do tendru a vše splní. Nemohli jsme dělat nic jiného,“ argumentoval posléze.

Z ambiciózních plánů, jež se měly původně letos završit, aktuálně funguje pouhých šest elektráren, které řešila už v roce 2021 a 2022 mateřská společnost té solární SAKO Brno. Hotových nebo ve finální fázi jich je sice víc, stále se však čeká na kolaudaci či připojení do sítě. Další, jež už touto dobou měly vyrábět elektřinu, jsou pak pořád ve výstavbě.

Jedna z elektráren vzniká třeba na střeše Základní školy Milénova v brněnské Lesné. Práce začaly už loni v září, hotovo mělo být v listopadu.

Jenže dosud není. „Asi nemají lidi. Jejich šéf vždy dovede pár dělníků, vysvětlí jim, co mají dělat, ale za nějakou dobu přijde s novou partou a znovu jí vše popisuje,“ přiblížil tamní školník Aleš Burian. Podle něj se ve škole v březnu zatím neukázal vůbec nikdo. Předtím vždy přišlo pár dělníků, dva dny pracovali, pak se tři týdny nic nedělo. „Už jsme psali stížnost na SAKO,“ doplnil.

Kontrolní dny plné překvapení

Z postupu firmy není nadšená ani ředitelka školy v brněnském Žebětíně Dagmar Šenbergerová. Chápe, že práce jsou ovlivněné počasím, čekala by však nasazení více dělníků, kteří budou pracovat, dokud to půjde.

„Dva tři pracovníci přijedou na osmou či devátou a odjíždí mezi čtvrtou a šestou,“ popsala. Sama se byla za montéry občas na střeše podívat a podivovala se, že dělají něco jinak, než jaká byla domluva. „Asi neumí číst plány,“ podotkla.

To je jen část problémů, jež s sebou nese zatím největší solární zakázka v Brně pod patronátem městské firmy. Nespokojenost podle informací MF DNES roste i uvnitř městského podniku, který na provádění staveb dohlíží a jehož zaměstnanci si všímají nedodělků nebo i závažnějších prohřešků. Například nevěřili svým očím, když na kontrolním dni viděli všelijak nezvykle vedené dráty z panelů dovnitř budovy nebo narazili na elektrické rozvaděče instalované přímo na komíně.

„Na komín se nemůže nic takového instalovat, musel by být jedině zcela vyřazen z provozu, tedy zaslepený a zasypaný,“ podotkl ředitel České fotovoltaické asociace Petr Maule. To však není případ školky v brněnských Medlánkách, kde je rozvaděč takto špatně umístěn. Zvyšuje se tím riziko požáru.

Jiné nedostatky se zástupci dodavatelské firmy původem z Polska snažili bagatelizovat, a dokonce hájit tím, že chtěli ušetřit. Firma odmítá, že by postupovala jakkoli svérázně. „Všechny stavby probíhají plně v souladu s legislativou v dané zemi a v nejvyšší možné kvalitě a bezpečnostních standardech, často převyšující běžnou praxi,“ napsal ve vyjádření redakci předseda představenstva Columbus Energy Michal Gondek. Na konkrétní dotazy ohledně průtahů a problémů v Brně však on ani nikdo jiný z firmy neodpověděl.

Město už řeší ukončení smlouvy

Paradoxně v tomto kontextu vyznívá prezentace Columbusu, jenž o sobě tvrdí, že je solidním a spolehlivým dodavatelem fotovoltaiky a varuje před neodbornými „rychlokvaškami“. Podle registru smluv je Brno v jeho případě největší českou zakázkou, kterou vyhrál ve veřejné soutěži. Jinak získal tímto způsobem jen pět relativně malých dodávek pro veřejný sektor za 500 až 900 tisíc.

Kvůli opakovaným stížnostem Černému postupně dochází trpělivost. Jednou větou sice říká, že to „není až taková katastrofa“, druhým dechem však prohlašuje, že je možné, že celá záležitost skončí u soudu.

„Řešíme ukončení smlouvy,“ sdělil s tím, že dodavateli jsou posílány výzvy k zaplacení smluvních pokut za to, že neplní závazky v dohodnutém termínu. Pokud by k ukončení spolupráce došlo, musel by městský podnik najít novou společnost, která rozestavěné elektrárny dokončí.

Černý odmítá, že by velké plány, jež se loni rozhodnutím politiků smrskly na třetinu, skončily blamáží. V přípravě jsou totiž další desítky elektráren na střechy domů v Brně. „Aktuálně se také bavíme o možnosti instalace fotovoltaiky nad parkovišti,“ prozradil náměstek. Vše je však zatím jen ve fázi úvah.