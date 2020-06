Z písku vymodelovali vynález zkázy, na obří chobotnici padlo dvě stě tun

Profesor Roch je na pokraji objevu látky, která může ve špatných rukou zničit svět. A právě takové ruce má hrabě Artigas, pirát, který ve své ponorce brázdí moře, potápí lodi a bohatství, kterého se tak zmocní, je mu nástrojem k ovládnutí světa.

Napínavý sci-fi příběh Vynález zkázy stvořil spisovatel Jules Verne a obrazovou podobu mu dal geniální filmový režisér Karel Zeman. Oba dva jsou inspirací pro písečné sochy, které letos znovu vyrostly v Lednici.



Sochař Michal Olšiak se svými kolegy do stovek tun jemného písku přetvořil příběhy, které provázely dětství i dospělost několika generací.



„Nechali jsme se inspirovat řadou filmů. Je mezi nimi Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Čarodějův učeň nebo Pohádky tisíce a jedné noci,“ vyjmenoval Michal Olšiak, který v Lednici písečné sochy poprvé postavil před pěti lety a od té doby každoročně chystá unikátní přehlídku inspirovanou konkrétním tématem.

Sochy vyrostly o měsíc později

Letos se tady návštěvníci potkají třeba s čarodějem Krabatem nebo se čtveřicí malých dobrodruhů, kteří nebojácně pozorují stegosaura - přesně jako v dobrodružné filmové Cestě do pravěku z roku 1955. Uvidí i kuriózní ponorku hraběte Artigase nebo obří chotobnici, která stahuje loď do hlubin.



„Ta je letošní největší sochou. Je asi šest metrů vysoká a bylo na ni potřeba dvě stě tun písku,“ vypočítává Olšiak.

Jak přiznává, letos zvažoval, jestli vůbec sochy stavět. Kvůli vládním omezením totiž dlouho neměl jistotu, kdy vůbec budou moci dorazit návštěvníci a zda se náročná příprava vyplatí.

„Trochu jsem zariskoval a řekl jsem si, že to přece jen postavíme,“ podotýká Olšiak k tomu, proč letos začíná výstava písečných soch o měsíc později než v předchozích letech. Návštěvníky bude lákat až do konce sezony, tedy zhruba do poloviny října.