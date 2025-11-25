Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Sochu umístěnou u viniční trati Lizniperky vytvořil Marek Lacina jako svou prvotinu a nazval ji Óda na Frankovku podle zdejší slavné odrůdy. „Měl by to být projev vděčnosti naší vinorodé krajině, rodné obci a všem lidem, kteří na ní hospodaří,“ prohlásil.
Vytvoř Krista s vínem znovu, vybízejí autora zničené sochy. Reagovala i církev
Zatímco mnoho lidí tento počin ocenilo jako vtipný a originální, podle brněnského biskupství šlo o dílo, které může zraňovat věřící. „Stejně jako nikdo nechce vidět své nejbližší zobrazené nějakým nedůstojným způsobem, tak se věřících může dotknout, když vidí takovým způsobem zobrazeného Božího syna,“ uvedla mluvčí biskupství Anežka Benešová.
Největší pozornosti se však Ježíšovi s vínem dostalo v červnu, kdy neznámý vandal zřejmě motorovou pilou přeřízl kříž a socha se zřítila na zem. Autora to tehdy zdrtilo a podle svých slov neměl na opravu ani pomyšlení. „Ani nechci vědět, kdo to udělal, nechci na to vůbec myslet,“ hlesl. Sochu podle něj navíc ani spravit nešlo.
Kovový plůtek i kamera
Názor však zřejmě změnil po masivní vlně podpory. „Dostali jsme obrovské množství reakcí. Lidé píšou zprávy, e-maily, volají a vyptávají se, jak mohou Marka podpořit,“ pověděl autorův bratr Pavel Lacina. O obnovu žádali také místní vinaři.
A v neděli se všichni, kteří návrat Ježíše vyhlíželi, dočkali. Socha se tyčí na stejném místě, přičemž odřezané kusy kříže spojuje kovová konstrukce. V jejím vnitřku je symbolicky pověšeno červené srdce. Ježíš je obehnaný kovovým plůtkem a střeží jej kamera napájená solárním panelem.
Marek Lacina se kontaktu s médii vyhýbá, už dříve však uvedl, že na původní soše pracoval 150 hodin. Materiál pak podle jeho bratra vyšel asi na 50 tisíc korun.
Radost z „povstání“ Ježíše má i starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil (nez.), který dřív označil sochu za vtipnou a dal by jí prý jedničku s hvězdičkou.
17. června 2025