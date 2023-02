Instalace sochy Hrachovina se odkládá, opravené náměstí v Brně je křivé

V červnu 2022 by Mendel oslavil své dvousté narozeniny. Vedení Brna k výročí plánovalo zrekonstruovat po vědci pojmenované náměstí poblíž augustiniánského kláštera, postavit sochu a obnovit skleník, v němž prováděl známé pokusy s hrachem. Nic z toho se však do dne oslav nestihlo. Skleník se slavnostně otevřel až v listopadu a na prostranství se pracuje dodnes.

Socha se už brzy konečně měla dočkat své chvíle slávy. Bronzový monument za dvacet milionů korun z dílny brněnského sochaře Jaromíra Garguláka znázorňuje křížení genů. Když se ho však dělníci pokusili v sobotu přesunout na místo, narazili na nečekanou komplikaci. Přišli totiž na to, že podloží na nově zrekonstruovaném náměstí za zhruba 200 milionů korun není dostatečně rovné.

Instalace se tak musí opět odložit. Slavnostní otevření opraveného náměstí a odhalení sochy je přitom plánováno už na 21. února. „Děláme to na poslední chvíli, nemám z toho dvakrát radost. Ale ještě že aspoň počasí vyšlo, kdyby sněžilo, tak by to bylo daleko horší,“ poznamenal v pondělí Gargulák.

Kvůli nerovné ploše je socha nestabilní a její rohy odstávají. „Musí se srovnat základ, bez toho nemůžeme pokračovat v instalaci,“ prohlásil sochař. Zbroušení by nemělo trvat příliš dlouho, s prací by proto se svým týmem mohl pokračovat už ve středu.

Kritika sochy

Na nutné úpravy je podle Garguláka stále ještě dostatek času. Za vážnou nepovažuje vzniklou komplikaci ani mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. „Slavnostní otevření, které se bude konat příští týden, by tato situace neměla nijak ovlivnit,“ uvedl.

Dílu se po svém schválení dostalo značné kritiky od umělců, akademiků a teoretiků výtvarného umění. V otevřeném dopise jej označili za zklamání. Jeho návrh je podle signatářů doslovně ilustrativní až banální a neodpovídá ideovým a výrazovým nárokům, kladeným na současné umění.

Dvanáctitunový monument bude průchozí. Tvoří jej čtyři horizontální i vertikální celky. Dominuje mu čtverec se 16 stélami v podobě klíčků, na jejichž vrcholu jsou hrášky v barvách i tvarech poměrově odpovídajících Mendelovým objevům. Lidé si tak budou při průchodu připadat, jako by se ocitli uprostřed hrachových šlahounů pnoucích se k nebi.