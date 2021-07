Epopej už nebude na zámku trápit vlhko, ochrání ji klima na míru

Když před deseti lety Slovanská epopej opouštěla Moravský Krumlov, odjížděla z téměř vybydleného zámku. V místnostech, kde ji vystavovali, bylo v létě třicet stupňů, v zimě nula.

Obrovská vlhkost plátnům neprospívala ani v zámeckých sálech, natož v kapli, kde visela ta nejrozměrnější. Tytéž místnosti, do kterých se monumentální plátna na následujících pět let vrátila, by návštěvník skoro nepoznal.

„Podmínky, které Moravský Krumlov vytvořil pro návrat epopeje, se diametrálně liší od těch, z kterých byla před deseti lety odvážena,“ potvrzuje Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy, která dnes s dalšími galeristy a restaurátory v Moravském Krumlově provedla závěrečnou inspekci výstavních prostor, zkontrolovala plátna a oficiálně epopej předala městu do výpůjčky.

Poslední detaily se doladí do dvou týdnů. Na přelomu července a srpna se expozice konečně otevře veřejnosti.

Moravský Krumlov do východního křídla zámku investoval 59 milionů korun. „Víc než polovina nákladů šla na to, aby klima bylo takové, jaké nám galerijní odborníci uložili,“ říká místostarosta města Zdeněk Juránek (KDU-ČSL).

Místnosti se zahalí do příšeří

Za zdmi „obrazárny“ – ve stropech, pod podlahou i u zdí – se ukrývají velké klimatizační jednotky. Protéká jimi studená i teplá voda, díky které se v sálech udržuje přesná teplota kolem dvaceti stupňů a 55procentní vlhkost. Plátna tentokrát odborníci nedovolili vystavit v zámecké kapli, kde jsou podmínky hodně nestabilní.

Lidé je tak uvidí ve třech sálech, kde je potřeba ještě doladit drobnosti, aby vjem velkolepého díla Alfonse Muchy byl perfektní. Například osvětlení – místnosti se zahalí do příšeří a bodová světla namíří pouze na samotné obrazy. Dokončují se popisky a tiskovina, která výstavou provede.

„Cyklus epopeje je kvůli prostorovým omezením trochu na přeskáčku. Ale věřím, že se v něm návštěvníci velmi dobře zorientují,“ míní Juříková.

Podle starosty Moravského Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) je Slovanská epopej součástí genia loci Moravského Krumlova již dlouhá desetiletí. „Věříme, že výstava přitáhne nejen návštěvníky z České republiky, ale i milovníky secese z celé Evropy,“ doufá.

Podle odhadů bude město měsíční provoz expozice stát zhruba sto tisíc korun. Návštěvnost před odvezením obrazů před deseti lety se přitom pohybovala kolem deseti až patnácti tisíc lidí ročně, pouze v sezoně před samotným odvezením vystoupala na více než dvojnásobek.