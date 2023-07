Po čtyřech letech se vrací Slovácký rok, na oslavě folkloru vystoupí i sprejer

Praktické informace Jak se tam dostat: Kyjov leží na jižní Moravě na Hodonínsku, 40 kilometrů jihovýchodně od Brna a 18 kilometrů severně od Hodonína. Do města se dá dostat autem po silnici I/54, ale také autobusem a vlakem.

Kyjov leží na jižní Moravě na Hodonínsku, 40 kilometrů jihovýchodně od Brna a 18 kilometrů severně od Hodonína. Do města se dá dostat autem po silnici I/54, ale také autobusem a vlakem. Informační centrum města Kyjova: Říjen–květen: po–pá 9.00 až 17.00, so 9.00 až 11.30 Červen–září: po–pá 9.00 až 17.00, so–ne a svátky 9.00 až 15.00

Celofestivalová vstupenka od 1. 2. 2023 (prvních 200 ks): 700 Kč Celofestivalová do 31. 7.: 750 Kč Celofestivalová od 1. 8.: 850 Kč Děti do 12 let, ZTP/P i doprovod: zdarma Dále je možné zakoupit vstupenky na konkrétní pořady, k dispozici jsou i na místě. Lístky se prodávají v pokladně Městského kulturního střediska Kyjov, v Informačním centru města Kyjova a také na stránkách Ticketportalu. Co jiného v Kyjově: Jedenáctitisícové město nabízí vyžití nejen milovníkům folkloru, ale také například turistům, fotografům nebo cyklistům. Zájemci mohou navštívit například Vlastivědné muzeum v místním renesančním zámečku. „Před pár lety prošlo rekonstrukcí. Díky tomu máme teď nové expozice s interaktivními prvky, které poutavě vyprávějí místní historii,“ láká návštěvníky Zdeňka Sotulářová z Informačního centra města Kyjova, které v současnosti nabízí také komentovanou prohlídku města. Milovníky fotografování potěší především kyjovská krajina připomínající italské Toskánsko, která nabízí krásné záběry ve všech ročních obdobích. Cykloturisté zase mohou vybírat z velkého množství zdejších stezek pro kola.

