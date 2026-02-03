Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Brněnské biskupství oznámilo podrobnosti k slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, která se uskuteční letos v sobotu 6. června. Událost završí víc než dvacetiletý beatifikační proces. Oba duchovní, kteří se stali obětmi vykonstruovaných procesů 50. let, se stanou prvními blahoslavenými mučedníky českých moderních dějin.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola | foto: Biskupství brněnské

Slavnost blahořečení se odehraje v areálu brněnského výstaviště, jelikož katedrála by pro tisíce očekávaných návštěvníků nestačila.

Komunistický režim udělal z kněží ve zmanipulovaných procesech hlavní viníky takzvaných babických vražd, ačkoliv v době útoku na tři komunistické funkcionáře ve škole na Třebíčsku oba již několik týdnů seděli v jihlavské vazbě. Navzdory prokazatelnému alibi byli odsouzeni k trestu smrti. Blahořečení tak přichází jako jejich morální rehabilitace.

Brněnský biskup Pavel Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.

Byli oběťmi provokace v babickém případu. Faráře připomíná pamětní deska

Pro konání slavnostní mše církev zvolila pavilony brněnského výstaviště, které dokáže pojmout tisíce návštěvníků. „Očekáváme velkou účast. Jedná se o ideální prostor s dobrým parkováním i pro zájezdové autobusy. Věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí “ uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.

Hlavní program a slavnostní bohoslužby se uskuteční v pavilonu F, který pojme až 6 200 návštěvníků. Pro rodiny s dětmi bude připraven doprovodný program v pavilonu G1, ve kterém bude zajištěn přímý přenos blahořečení. Online registrace místenek se spustí začátkem března.

„Strávil tady v posledních letech několik měsíců, kdy se snažil obnovit svou znalost češtiny. Můžeme tedy říct, že se celá bohoslužba bude konat v češtině“ doplnil biskup Pavel Konzbul.

Slavnosti se jako papežský legát zúčastní kanadský jezuita Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala. „Jsme rádi, že přijede zrovna on. Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců, v nichž se snažil obnovit svou znalost češtiny. Můžeme tedy říct, že se celá bohoslužba bude konat v češtině,“ poznamenal Konzbul.

K blahoslaveným se věřící mohou modlit

Biskupství plánuje před červnovou událostí uspořádat řadu akcí k připomenutí života Buly a Drboly. V rámci doprovodného programu připravuje celkem deset variant edukačních panelů. Tyto putovní výstavy se objeví nejen v katedrálách a kostelech, ale také ve veřejných budovách, jako je třeba brněnské nákupní centrum Galerie Vaňkovka. Pro mladší generaci a školy se chystá animovaný film.

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu,“ přiblížil Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.

K blahoslaveným se věřící mohou modlit a prosit u nich o přímluvu. Podle Konzbula nemá akt blahořečení smysl pouze církevního uznání. „Chceme věci uvést na pravou míru a pomoci uvolnit pomyslnou deku, která nad obcemi na Třebíčsku kvůli babickým událostem stále leží,“ prohlásil biskup.

Kněží seděli v době vražd ve vězení. Přesto je za ně komunisté popravili

Podle něj Bula a Drbola reprezentují i další oběti komunismu - zavražděné, vězněné, pronásledované či zbavené domova a majetku.

Drbola byl rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.

