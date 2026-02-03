Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Slavnost blahořečení se odehraje v areálu brněnského výstaviště, jelikož katedrála by pro tisíce očekávaných návštěvníků nestačila.
Komunistický režim udělal z kněží ve zmanipulovaných procesech hlavní viníky takzvaných babických vražd, ačkoliv v době útoku na tři komunistické funkcionáře ve škole na Třebíčsku oba již několik týdnů seděli v jihlavské vazbě. Navzdory prokazatelnému alibi byli odsouzeni k trestu smrti. Blahořečení tak přichází jako jejich morální rehabilitace.
Brněnský biskup Pavel Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.
Byli oběťmi provokace v babickém případu. Faráře připomíná pamětní deska
Pro konání slavnostní mše církev zvolila pavilony brněnského výstaviště, které dokáže pojmout tisíce návštěvníků. „Očekáváme velkou účast. Jedná se o ideální prostor s dobrým parkováním i pro zájezdové autobusy. Věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí “ uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.
Hlavní program a slavnostní bohoslužby se uskuteční v pavilonu F, který pojme až 6 200 návštěvníků. Pro rodiny s dětmi bude připraven doprovodný program v pavilonu G1, ve kterém bude zajištěn přímý přenos blahořečení. Online registrace místenek se spustí začátkem března.
„Strávil tady v posledních letech několik měsíců, kdy se snažil obnovit svou znalost češtiny. Můžeme tedy říct, že se celá bohoslužba bude konat v češtině“ doplnil biskup Pavel Konzbul.
Slavnosti se jako papežský legát zúčastní kanadský jezuita Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala. „Jsme rádi, že přijede zrovna on. Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců, v nichž se snažil obnovit svou znalost češtiny. Můžeme tedy říct, že se celá bohoslužba bude konat v češtině,“ poznamenal Konzbul.
K blahoslaveným se věřící mohou modlit
Biskupství plánuje před červnovou událostí uspořádat řadu akcí k připomenutí života Buly a Drboly. V rámci doprovodného programu připravuje celkem deset variant edukačních panelů. Tyto putovní výstavy se objeví nejen v katedrálách a kostelech, ale také ve veřejných budovách, jako je třeba brněnské nákupní centrum Galerie Vaňkovka. Pro mladší generaci a školy se chystá animovaný film.
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu,“ přiblížil Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.
K blahoslaveným se věřící mohou modlit a prosit u nich o přímluvu. Podle Konzbula nemá akt blahořečení smysl pouze církevního uznání. „Chceme věci uvést na pravou míru a pomoci uvolnit pomyslnou deku, která nad obcemi na Třebíčsku kvůli babickým událostem stále leží,“ prohlásil biskup.
Kněží seděli v době vražd ve vězení. Přesto je za ně komunisté popravili
Podle něj Bula a Drbola reprezentují i další oběti komunismu - zavražděné, vězněné, pronásledované či zbavené domova a majetku.
Drbola byl rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.