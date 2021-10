Opravená sladovna má padnout kvůli mostu, který povede do budoucí čtvrti

Nová Zbrojovka o rozloze čtyř hektarů je největší developerský projekt na Moravě, který nabídne prostory pro bydlení, kanceláře i výrobní haly. Na pozemku v brněnských Zábrdovicích už sídlí první firmy a developer CPI Property Group odhaduje, že za víc než čtyři miliardy korun v budoucnu vytvoří pracovní zázemí až pro deset tisíc lidí.



Do areálu však vedou pouze dvě přístupové cesty – jedna od zábrdovických lázní a druhá přes starý most na Gargulákově ulici v Husovicích. To je pro tak velkou budoucí čtvrť málo, proto chce město za víc než 200 milionů postavit ještě další silnici s mostem, který propojí Novou Zbrojovku s husovickou Dukelskou třídou.

Tento záměr by se ovšem neobešel bez obětí. Nový most přes Svitavu naplánovaný jen pár desítek metrů od toho stávajícího by totiž vedl přes areál bývalé Briessovy sladovny z konce 19. století a podle návrhu města by musela jeho hlavní budova jít k zemi i se zděným komínem, který jí dodává charakteristický ráz.



Majitel i nájemníci areálu se proti tomu bouří. „Rekonstruoval jsem areál přes jedenáct let a musel jsem si vzít třikrát úvěr, protože jsem si nemohl dovolit celou budovu opravit hned,“ oznamuje majitel Hai Hoang s tím, že na opravách pracuje s rodinou takřka neustále včetně víkendů i svátků.

Změna zanesená v současném územním plánu nicméně stavbu mostu na území Briessovy sladovny povoluje.



„Dostala se tam na základě územní studie, která se zpracovávala kvůli revitalizaci Zbrojovky,“ vysvětluje brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Briessova sladovna Pochází z přelomu 19. a 20. století, její součástí je i původní komín. Sladovnu založil Rudolf Briess, podnikatel židovského původu, který byl během druhé světové války transportován do Terezína, kde zemřel. Sladovnu následně přiřadili ke Zbrojovce, kde se vyráběly zbraně pro wehrmacht. Do rukou původních majitelů se už nikdy nedostal. V areálu během let sídlila třeba motorárna Zetor, firma Kubíček vyrábějící horkovzdušné balony nebo ateliéry a výtvarné dílny.

„Nová komunikace povede přes areál Zbrojovky, bývalou Briessovu sladovnu a areál bývalé motorárny. Na konci areálu je ulice Bratří Mrštíků, kde budeme muset zbourat asi pět domů. Ty už jsou rok ve fázi výkupu,“ popisuje s tím, že z Dukelské třídy bude nová silnice pokračovat na Tomkovo náměstí, kde se napojí na velký městský okruh, který má být v provozu zhruba za tři roky.

Sladovnu opravují podle starých fotek

Majitel areálu Briessovy sladovny poukazuje, že podle prvního plánu z roku 2018 měl nový most vyrůst na místě toho starého, který je nyní ve vlastnictví Zetoru. Poté však město svůj záměr změnilo.



„Vůbec se mi to nelíbí. Byla by strašná škoda zbourat hlavní budovu, na které jsem dlouhé roky pracoval. Areál prodat nechci. Nezbylo by z něj vůbec nic, jen pár parkovacích míst,“ zlobí se Hoang, jenž se snaží vdechnout sladovně její původní vzhled. K tomu využívá staré fotky.



„Snažíme se sladovnu opravit tak, jak vypadala dřív. Od světel po dvůr i dlažbu. S dodávkou jsem sháněl věci z celého okolí Brna,“ líčí.

V hlavní budově sladovny navíc bydlí nejen majitel s rodinou, ale i další rodiny s dětmi, studenti i firmy, jež si zde pronajímají prostory. Vznikla proto petice Zachraňme Briessovu sladovnu, kterou dostal do rukou brněnský magistrát.

Zároveň běží i online petice, již zatím podepsalo přes 600 lidí. Autorem je přítel majitelovy dcery Martin Peřina, který dlouhodobě pomáhá s rekonstrukcí. Nedávno vytvořil areálu i vlastní značku, skrze niž informuje o sladovně okolí.

Za zachování areálu bojuje rovněž Juraj Guráň, který zde má fotostudio Mocup Space Brno. „V létě jsme uspořádali den otevřených dveří v rámci festivalu Překročme řeku, na který se přišlo podívat několik stovek lidí, což předčilo naše očekávání. Spousta z nich byla v šoku, protože o záměru města zbourat velkou část areálu vůbec nevěděla,“ sděluje Guráň.

Bourání přitom hrozí nejen sladovně, ale také jejímu sousedovi – firmě Royal Crystal, jež vyrábí a prodává české sklo a porcelán.



„Před několika lety jsme koupili budovu vedle sladovny, kde nyní máme sklad a zázemí pro náš e-shop a prodej. Sklad je pro nás velmi důležitý,“ oznamuje ředitel Michal Okleštěk.

Šance v podobě soutěže

„Město by chtělo, abychom budovu prodali investorovi, ale to nechceme. Projekt Nová Zbrojovka se nám líbí a rádi bychom byli jeho součástí, ale nelíbí se nám, že řešení mostu mimo naši budovu a areál sladovny bylo smeteno ze stolu,“ říká Okleštěk, podle nějž toto řešení bylo v minulosti doporučeno architekty jako ideální.

Petice a nesouhlas obyvatel přiměly město, aby se pokusilo najít jinou variantu. Tento týden proto vyhlásí architektonickou soutěž na most.



„Rozšířil jsem území, které jsme vymezili pro soutěž, abychom mohli najít řešení, které by zamezilo bourání velké části areálu. Zbourala by se pouze menší část,“ uvádí Chvátal s tím, že sám je za zachování budovy sladovny. Řešení podle něj však nebude jednoduché.

Plánovaný most má mít čtyři pruhy pro auta, trolejbusy, cyklisty a chodce. Vítěze architektonické soutěže bude město zřejmě znát do konce roku. Jestli na výsledný návrh přistoupí majitel, však není jasné.



„Nevím, jestli budu souhlasit. Musím vidět, čeho se to dotkne. Je pro nás nesmyslné, aby zbourali hlavní budovu,“ upozorňuje.