Za „lajky“ u karikatury dostali učitelé vyhazov, teď ředitelka rezignovala

Situace ve škole se vyhrotila takovým způsobem, že se do ní vložil i Jihomoravský kraj jakožto zřizovatel. „Situaci ve škole sleduji s velkou vážností a v posledních týdnech jsem věnoval osobně nemalé úsilí, abychom napomohli obnovení vnitřního dialogu ve škole,“ uvedl nedávno krajský náměstek pro vzdělávání Jiří Nantl (ODS), který sám Černínové loni v červnu předával jmenovací dekret.

Na jeho apel nakonec ředitelka souhlasila s tím, že stáhne výpovědi dvěma zaměstnancům a stejně tak ještě jednu dohodu o rozvázání pracovního poměru. Dva jsou už zpět, třetí zatím ne.

„Škola nemá být boj, ale diskuse a vzájemné učení se. Konflikty nastávají, je potřeba najít z nich konstruktivní cestu ven a v tom dávat i příklad mladým lidem, kteří se ve školách vzdělávají. Snažím se pomoci zúčastněným aktérům, abychom ukázali, že umíme věci vyřešit jinak než formálními akty typu výpovědí, žalob a podobně,“ sdělil Nantl.

Ve výpovědích se podle České televize píše, že profil na sociální síti, který je dnes již zrušený, znevažoval a zesměšňoval ředitelku školy, a zaměstnanci nejen že nezasáhli, ale obsah de facto schvalovali tím, že umístěné karikatury „lajkovali“, tedy vyjadřovali sympatie s daným příspěvkem.

Černínová profil nevnímá jako soukromou aktivitu svých zaměstnanců a mluví o kyberšikaně s tím, že autor do aktivit zatahoval i studenty. „Že zaměstnanec školy nesplní svou povinnost, to znamená, že to neohlásí vedení školy, nezakročí, to vnímám jako vážné profesní pochybení,“ komentovala.

Ve středu ale sama ředitelka oznámila, že na svou funkci ke konci listopadu rezignuje. „Rozhodnutí paní ředitelky beru na vědomí a oceňuji. V minulosti jsme spolu hovořili o tom, že se může dostat do bodu, kdy i s ohledem na celkovou atmosféru stav nebude udržitelný,“ dodal Nantl.

Podle něj tím ale práce ve škole nekončí. Je potřeba dokončit probíhající audit klimatu ve škole, z něhož vzejdou poznatky a doporučení, jak nově nastavit vztahy a uklidnit celkovou atmosféru.