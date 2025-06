Ministr Hladík (KDU-ČSL) oznámil, že je v kontaktu s bavorskými úřady a odvezení odpadu je již jisté. „Němci splnili to, co slíbili – poslali vedení Horního Falcu (jeden ze sedmi vládních obvodů Bavorska) finanční prostředky a to vybralo odbornou společnost, která si likvidaci odpadu z našeho území vezme na starosti,“ řekl při své návštěvě Brna.

Dva pracovníci firmy se na skládku přijeli podívat, místo zdokumentovali a odebrali vzorky. Na základě toho by měli již příští týden vypracovat návrh, jak a kam odpad v Německu odvezou, načež ho předají vládě Horního Falce.

„Pokud jej schválí, bude předaný k potvrzení i nám. Pak už by odvozu nemělo nic bránit. Budeme tlačit na to, aby se tak stalo co nejdříve, ideálně v řádu několika týdnů a v doprovodu naší celní správy,“ doufá Hladík.

Dodává, že celková angažovanost českých celníků a inspektorů přináší výsledky. „Množství kamionů s podobným nákladem vracíme, lidé jsou ostražitější, míst ubývá. Dali jsme jasný signál, že Česko nebude popelnicí Evropy,“ prohlásil.

Již v březnu Hladík uvedl, že stovky tun nelegálního odpadu budou odvezeny zpět do Bavorska do deseti týdnů. Ministr životního prostředí tehdy řekl, že mu to v telefonickém rozhovoru potvrdil jeho bavorský protějšek Thorsten Glauber.

Dohromady až 500 tun odpadu

Původcem odpadu je společnost Roth International, která ho loni pravidelně po dobu několika měsíců vozila do Česka kamiony. V Česku ho přijímala firma Piroplastik, kterou zastupuje Stanislav Kraus. Pozemky ovšem patří pětasedmdesátileté ženě, které prý majitel firmy sdělil, že má na vše povolení. Záležitost proto nyní řeší také policie, detaily ale zatím známé nejsou.

„Správní řízení může vyústit v pokutu v maximální výši 25 milionů korun. Německého odesílatele odpadů prošetřují místní orgány,“ uvedla již dříve mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Stejný osud čeká také skládku v Jiříkově na Bruntálsku, za níž je také zodpovědná firma Roth International. Dohromady se podle odhadů jedná o 500 tun odpadu, zejména o kusy starých letadel, větrných turbín, plastů, laminátů a plastových pytlů. Hladík přitom upozorňuje, že takový opad možný vyvážet je, ovšem s patřičnými povoleními na místa, která jsou pro jejich likvidaci určená. Právě takové hledají i v Německu, zatím ale není jisté, jestli se bude jednat pouze o jednu lokalitu, nebo více míst.