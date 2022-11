Skiareály v kraji nechtějí odradit lyžaře. Ceny zvedají méně, než potřebují

Padesátka brigádníků už položila umělý povrch na sjezdovce v Němčičkách na Břeclavsku. Pomáhaly i děti, které se tu učí lyžovat. Za odměnu totiž dostanou permanentku na několik jízd na vleku. A letos se to opravdu vyplatí. Vzhledem k rostoucím cenám energií, pohonných hmot nebo mezd zaměstnanců tady v nadcházející sezoně zvednou cenu pro veřejnost o patnáct procent. Navzdory tomu, že se snaží hledat úspory, kde to jen jde.

„Určitě budeme tentokrát hodně přemýšlet, zda vůbec použít děla. Nemůžeme si dovolit sjezdovku zasněžit, aby za čtrnáct dní vše roztálo. Také jsme vyměnili osvětlení sjezdovky za úspornější ledkové. A ještě musíme zvážit, jestli zkrátit nebo upravit večerní provoz,“ zmiňuje správce němčičského areálu Jaroslav Stávek.

Rodiče si připlatí i za kurzy

Přesto si na nezájem lyžařů stěžovat nemohou. Zdejší sjezdovka totiž žije hlavně z kurzů – školy z okolí si je zamlouvají i rok dopředu. Finančně je to výrazně výhodnější než klasický pobytový „lyžák“ třeba v Krkonoších. Zatímco ten vyjde s ubytováním, stravou a jízdným na vlek i na pět tisíc korun na osobu, v Němčičkách týdenní lyžařská škola stojí 1 300 korun a účastníci se denně rozcházejí domů.

Také u školních kurzů se ovšem letos cena zvedla, a to o dvacetikorunu na výukovou hodinu. Podle Stávka je to minimální částka. Potřebovali by zdražit minimálně o inflaci, tedy zhruba o osmnáct procent, bojí se však odlivu zájemců.

„U nás všechno stojí právě na kurzech. Nemohli jsme si proto dovolit zvýšit cenu výraznějším způsobem, polovina dětí ze třídy by na kurz nejela,“ obává se Stávek, že by školy začaly objednávky stornovat.

Každopádně nízkonákladově vybavili v Němčičkách i svou půjčovnu. Lyže, boty a helmu tu dětem půjčují za 140 korun na den, což je skoro o polovinu méně než například v Beskydech. „Koupili jsme vybavení z bazarů a to jsme si opravili. Něco nám darovali i rodiče, když z toho jejich děti vyrostly,“ zdůvodňuje Stávek, díky čemu se daří půjčovné držet na nižší hranici.

Vleky rozjedou od prosince

V Němčičkách se začne lyžovat o prvním prosincovém víkendu. V polovině posledního měsíce roku by pak chtěli zahájit sezonu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Také tam musí lyžaři počítat s tím, že si za vlek připlatí.

„Zdražování se nám úplně nevyhne, ale snažíme se to držet na uzdě. Nebude to nic markantního, cenu zvedneme v řádu jednotek procent,“ ujišťuje provozovatel Vlastimil Jílek.

Za to si lyžaři užijí zbrusu novou sjezdovku, která nese pracovní název Objízdná. Zpestří lyžařskou nabídku a začátečníkům umožní objet nejprudší úsek hlavní trasy.

V Hodoníně chtějí zachovat i večerní lyžování

Hodonínský skiareál po změně majitele už třetím rokem prochází rozsáhlou obnovou. A jedním z cílů je nízká spotřeba energií, díky čemuž tady není dopad energetické krize tak bolestivý.

Používají tu například švýcarský systém zasněžování pomocí tyčí, jenž je ve srovnání s klasickými ventilátorovými děly mnohem úspornější.

„Energetická náročnost vrtule je zhruba 25 kilowattů, zatímco u tyče to není ani 0,75 kilowattu. To je diametrální rozdíl,“ poukazuje Jílek na fakt, že technický sníh se dá vytvářet i za minimálních nákladů.

„Od začátku jsme byli o tomhle způsobu přesvědčeni a zdražení energií nám dokázalo, že je to správná cesta,“ tvrdí provozovatel areálu, kde se letos pavučina zasněžovacích tyčí zase o něco rozšířila. Ušetří tak i za extrémně drahou naftu potřebnou pro provoz rolby, která dosud sníh rozprostírala.

I tak v areálu hledají další úspory. U osvětlení vyměňují výbojky za úsporná LED světla tak, aby areál mohl být v provozu i večer. „Pokud budeme mít zákazníky, nechceme je posílat domů. Je potřeba se nezamýšlet nad tím, jestli svítit, ale spíš čím svítit,“ zdůrazňuje Jílek, že večerní lyžování tu rušit nechtějí.

Olešnice zatím počítá, o kolik zdraží

A neuvažují o tom ani v sousední Olešnici. „Nechceme, aby se nepříznivá situace promítla do služeb, na které jsou zákazníci zvyklí,“ říká za tamní středisko Jiří Kotlár. „Jsme rodinný skiareál. Naší klientelou jsou převážně rodiče s dětmi a my jim chceme umožnit, aby si u nás zalyžovali za rozumný peníz,“ tvrdí.

Na druhou stranu přiznává, že areál nemůže být ztrátový. A náklady na jeho provoz jsou obrovské. Do cen se musí promítnout vysoké ceny energií i pohonných hmot, ale také mzdy zaměstnanců, jichž je pro provoz areálu potřeba několik desítek. „Je to celá řada aspektů, které nám vůbec nehrají dobrou písničku. Nějaká úprava cen bude nutná. Ještě ale kalkulujeme, v jaké výši,“ poznamenává.

Lyžaře letos v Olešnici čekají nové fasády budov včetně hospůdky, zrenovované venkovní posezení a na sjezdovce se investovalo do obměny techniky. O rychlou a kvalitní úpravu povrchu se postará nejmodernější dostupná rolba. U nástupiště kotvy navíc přibudou nové otočné turnikety. A když se to podaří, ještě letos se vymění světelný systém na sjezdovce.