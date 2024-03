Silnice jsou samá díra. I přes upozornění na výmoly je cestáři neopravili

MF DNES vytipovala tři silnice s třemi různými správci - Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a městskou společností Brněnské komunikace. Všichni ale dopadli se stejně špatným výsledkem.

1 Sebranické propadání na tahu z Brna

Na hlavním tahu z Brna na Svitavy je nedaleko Sebranic na Blanensku krátký úsek, který se propadá. Vidět je to i na prasklinách. Auto se tam zhoupne, což může některé šoféry překvapit. (březen 2024)

Hlavní tah I/43 z Brna na Svitavy spravuje jakožto silnici I. třídy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Při cestě od Brna se nedaleko Sebranic na Blanensku propadá část silnice. Problém je tu dlouhodobý a jen se prohlubuje.

Nejpozději loni na jaře jej ŘSD „vyřešilo“ tak, že před uvedený úsek umístilo značku „Nerovnost vozovky“. Letos v březnu ovšem řidiči místo znovu nahlásili prostřednictvím webu vymoly.cz s vysvětlením, že se situace výrazně zhoršila.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

K řešení aktuálních problémů má sice ŘSD k dispozici asistenční službu, jenže jen pro dálnice, jak pracovník na telefonu při nahlašování problému upozornil. Na koho jiného se obrátit, nešlo na webu ŘSD jednoduše dohledat. Zprávu s problémem tak redakce odeslala na oficiální e-mailovou adresu, z níž posléze dorazila odpověď o potvrzení přijetí e-mailu se stížností na problém na silnici.

A později i skutečně odpověď. „Na vámi nahlášenou vadu na komunikaci I/43 se již aktualizuje projektová dokumentace,“ popsal technický pracovník Ondřej Kosorin.

Podle něj je nutné stabilizovat stávající násyp, odtěžit konstrukční vrstvy, zpevnit podloží a znovu vše zasypat a nakonec položit asfalt. „Termín realizace 2024. Děkujeme za pochopení,“ dodal.

2 Díry v podhradí u Veveří

Není to jediná díra na silnici z Veverské Bítýšky na Ostrovačice na Brněnsku. Nedaleko křižovatky s cestou ke hradu Veveří jich je rovnou několik. (březen 2024)

Kus hezké silnice, kus děravé, tak to vypadá na silnici z Veverské Bítýšky do Ostrovačice na Brněnsku. U křížení s cestou k hradu Veveří nad Brněnskou přehradou narazí řidič na nejednu díru.

„Měli jsme v plánu to opravit v těchto dnech, ale kvůli dešti jsme to odložili. Pustíme se do toho co nejdříve,“ sliboval minulý týden pracovník na dispečinku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Tento týden při inspekční cestě MF DNES ale bylo místo beze změny. Když na silničáře redaktoři při cestách po jižní Moravě občas narazili a dali se s nimi do řeči, tvrdili, že i když je na úseku více děr, mohou opravit jen ty, které jim předtím někdo vyznačil.

3 V obytné zástavbě pracovala „samajama“

Ulice Kosmákova v městské části Brno-Židenice je na na stometrovém úseku prošpikovaná několika desítkami menších či větších děr. (březen 2024)

Jízda krokem přes záplaty a díry, kterým se prakticky nedá vyhnout je dennodenní realitou obyvatel brněnských Židenic, kteří musí projíždět po ulici Kosmákova. Jak by někteří vtipálci vzhledem ke stavu silnice řekli, úřadovala tady firma „samajama“.

Jelikož se jedná o běžnou ulici, údržbu má na starosti firma Brněnské komunikace. „Víme, že silnice je ve špatném stavu, situaci na místě průběžně monitorujeme a provizorně záplatujeme. Sama tudy chodím, takže to sleduji. Případně mi pošlete mailem, pokud je tam skutečně něco hrozného,“ vyzvala pracovnice Brněnských komunikací.

Jenže vybrat jednu nejhorší nelze. Na stometrovém úseku jsou jich desítky. Větší, menší, mělčí, hlubší. Zvolit si lze jakýkoliv výmol a oprava jednoho by stav ulice nezlepšila.

„Do budoucna je v plánu oprava vodovodu. Kdy konkrétně, to ale netuším, nicméně do té doby se větší rekonstrukce ulice nebude provádět,“ nemá pracovnice pro místní příliš dobré zprávy.