Trhal balíčky karet, publikoval v hantecu. Silák Kocourek dostane památník

Od mládí se věnoval zápasu a posilování, profesionálním sportovcem se však nestal. Svou obrovskou sílu zúročil brněnský rodák František Kocourek v kariéře showmana, jenž na sobě nechával rozbíjet kameny nebo se přejet autem, ohýbal železné tyče, utáhl v zubech železniční vagon a přetrhl telefonní seznam či balíček karet.

Hrál na divadelních jevištích i ve filmech. Jeho recesistické kousky, třeba snahu o volbu retardovaného Rudyho Kovandy Zlatým slavíkem, proslavil zejména herec Miroslav Donutil. Byl to ale také znalec brněnského hantecu, v němž dokonce psal i povídky.



Od selhání srdce, které se pro Kocourka stalo fatálním, uplynulo ve středu 7. července přesně třicet let. A právě při této příležitosti se jeho rodina, kamarádi a známí rozhodli, že v milovaném Brně siláku Kocourkovi instalují památník.



K odhalení dojde v pátek 9. července v 17 hodin na Palackého náměstí v Řečkovicích v parku u kostela svatého Vavřince.

„Na akci přijde hudební skladatel Miloš Štědroň, Mirek Donutil. Zahrají a zazpívají kapely Los Brňos a Prometheus, ke kterým měl Franta vztah,“ informoval František Kocman, někdejší asistent Franty Kocourka.

„Jak to bude památník vypadat je překvapení, ale už teď je dílo zamotané v síťovině v parku na Palackého náměstí u kostela. Návrh jsme různě měnili a pracovali na tom asi čtvrt roku. Moc se na odhalení těším. Franta si ve svých rodných Řečkovicích sochu zaslouží. Kdybych vyhrál ve Sportce, tak mu udělám sochu klidně desetimetrovou,“ ujistil Kocman.

Právě s návrhem mu pomáhal architekt Zdenek Sendler, který se na řečkovickém parku podílel. Že se ale jejich cesty potkaly, byla prý náhoda.

„Dělal jsem na začátku tisíciletí film o předválečném Masarykově okruhu. Ono to pak nikde nevyšlo, tak jsem to soukromě promítal v Medlánkách v sále a pozval jsem mraky lidí, co to chtěli vidět. Mezi nimi byli i zápasníci z Helasu, Frantovi kamarádi. A ti tam pozvali právě Zdenka Sendlera. On za mnou potom přišel a řekl mi, že v Řečkovicích navrhuje park a společně jsme se domluvili na památníku, který bychom tam chtěli postavit,“ shrnul Kocman.

Teď jejich dílo uvidí i veřejnost.



A na akci zve i samotná, výše zmíněná kapela Prometheus. „Samozřejmě nesmí chybět kapela Prometheus, se kterou gladiátor Franta absolvoval všechny řecké zábavy. Byl totiž velikým milovníkem řecké kultury, ale samozřejmě nejen řecké,“ píší fanouškům.