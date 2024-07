Školní toalety žáci zdemolovali na podporu šikanovaných dětí, tvrdí matka

Jeden z chlapců navštěvujících Základní školu Kotlářská v centru Brna se po lednové sebevraždě spolužáka zhroutil. „I další syn musí brát prášky na zklidnění. Ukázalo se, že šikanované byly i moje děti, ale já jsem to dlouho nevěděla. Šikana byla hlavně psychická, ale také fyzická,“ řekla matka zhrouceného hocha redakci iDNES.cz.

„Nikdo to tam neřešil. Dětem se nedostalo odborné péče ani před tragédií, ani po ní. Vadí mi, jak laxně se k celé věci vedení školy staví,“ dodala rodička.

Jak už redakce iDNES.cz informovala, kvůli atmosféře ve škole je na odchodu dvanáct pedagogů. I oni tvrdí, že vedení školy šikanu ze strany nejstarších dětí neřešilo, přestože o ní mělo informace i před tragédií.

V poslední školní den navíc došlo na Kotlářské k incidentu na toaletách. Učitelé měli za to, že jejich poničení měli na svědomí žáci, jež viní z šikany.

„To je omyl. Byla to revolta všech, kteří byli taktéž šikanovaní, a těch, kterým není smrt kamaráda jedno. Chtěli tím ukázat, že vedení školy opravdu nic neřeší,“ řekla iDNES.cz další žena, která je matkou jednoho z chlapců, kteří záchody poničili. „Nic, co dosud udělali, nepomohlo. A i teď se ukazuje, že vedení opravdu nic neřeší,“ dodala.

Matka zmíněná v úvodu článku společně s dvěma desítkami dalších rodičů v pondělí odpoledne zamířila na jednání s místostarostou Brna-střed Martinem Vrubelem (KDU-ČSL). Právě městská část školu zřizuje a rodiče chtějí vědět, jak to s výukou v ní bude dál. Jednání bylo neveřejné.

„Naši synové byli doteď na prvním stupni, tam k šikaně nedocházelo. Ale protože ten starší už v září nastoupí na druhý stupeň, máme obavy. Zvažovali jsme dokonce i přestup na jinou školu, ale v první řadě chceme, aby se vše vyřešilo a už k ničemu podobnému nedocházelo,“ uvedli přítomní manželé.

Za odcházející učitele už ředitel sehnal náhradu

Ředitel základky Libor Zřídkaveselý minulý týden uvedl, že škola neměla informace, na jejichž základě šlo sebevraždě deváťáka jakkoliv zabránit. V pondělí oznámil, že za odcházející učitele už sehnal náhradu.

Místostarosta Vrubel redakci po jednání s rodiči prohlásil, že v otázce odvolání ředitele se bude městská část řídit závěry České školní inspekce. Na ty se stále čeká. „Pedagogů na příští školní rok je dostatek. Pokud jsou nastupujícími čerství absolventi či studenti, bude výuka probíhat v tandemu tak, aby byla zajištěna kvalita,“ ujistil Vrubel.

Městská část podle něj bude rozhodně po škole chtít přepracování vnitřních pravidel tak, aby byla lépe zajištěna bezpečnost dětí.

„Na pondělních setkáních s ředitelem i rodiči jsme si potřebovali některé informace, které jsme znali pouze z médií, ověřit. Například jsme se dozvěděli, že někteří učitelé odchází, aniž by to mělo souvislost s tragédií či šikanou,“ zmínil Vrubel s tím, že dál bude chtít jednat jak s dalšími učiteli - a to i odcházejícími - tak s rodiči. A posbírat tak o celé situaci co nejvíce informací, přestože jsou zatím některé z nich protichůdné.