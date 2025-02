Šikaně čelila roky, říká matka napadené dívky. Škola pochybení odmítá

Zhruba minutu a půl dlouhé video umístila na Facebook matka napadené dívky. Podle ní tento úryvek neukazuje všechno příkoří, kterému její dcera čelila.

„30 dětí si stouplo do kruhu a všichni zaráz ji poplivali. Kopali do hlavy. Musela jim lízat a líbat boty. Moje dcera se od strachu počůrala,“ napsala mimo jiné matka na sociální síť. Redakce iDNES.cz se s ní snažila spojit přímo, což se jí zatím nepovedlo.

Na zveřejněném úryvku videa pořízeného ve venkovních prostorách je vidět, že na oběť útočí zejména o něco vyšší dívka, další děti vše pozorují v hloučku, některé si incident natáčejí na mobil.

Podle matky nešlo o ojedinělou událost, ale vyvrcholení déle trvající šikany, které její dcera čelila. „Když jí bylo 9 let, chtěla si píchnout kvůli šikaně nůž do břicha. O všem byl informován pan ředitel školy Andrej Pavlíků. Tehdy mě setřel kvůli nedocházce mé dcery, která byla často nemocná, místo toho, aby se mnou řešil, co se u nich na škole děje. Opakovaně byla šikanována kvůli barvě pleti. Opakovaně jsem to řešila se školou. Žádný výsledek,“ stěžuje si matka.

Jako příklad uvedla situaci, kdy podle ní dceru nechtělo pět dětí pustit ve škole ze záchodu. Sobotní útok dává za vinu dvěma dívkám právě ze Základní školy Hodonín, Vančurova 2. Ty podle matky navedly ostatní děti, aby se do její dcery pustily.

Matka dále zmiňuje, že dceru vzala po útoku na pohotovost, kde strávila tři hodiny a měla tam zůstat na vyšetření. „Já jako zdravotník jsem podepsala reverz, protože jsem si nedokázala představit, že moje dítě prošlo tím, čím prošlo, a teď má ještě strávit noc sama na pohotovosti,“ napsala matka.

Ta také na svém profilu zveřejnila údajné vyjádření matky hlavní útočnice, která uvádí, že ji mrzí, co se stalo, a že její dcera udělala neomluvitelnou věc. „Nejsme žádná špatná rodina, nehledáme konflikty a ani se nemusíme zviditelňovat. Dcera nemá žádné problémy, až doteď,“ stojí v příspěvku. „Sama bych tomu zabránila, kdyby to šlo,“ doplňuje pisatelka.

Děti z naší školy neútočily, říká ředitel

Ředitel zmíněné školy Andrej Pavlíků odmítá, že by byl k šikaně napadené dívky netečný. „S maminkou jsme řešili několikrát situaci s její dcerou i ostatními. Maminka vyžadovala prošetření toho, co jsme vyšetřili, tak jsem vzal nezávislou osobu. Měl jsem tady okresního koordinátora pro řešení šikany a neshledal z naší strany žádnou závadu,“ sdělil pro iDNES.cz Pavlíků.

„S maminkou jsme se opravdu snažili normálně komunikovat, takže nevím, kde se vzalo něco takového,“ zmiňuje obvinění na jeho adresu. „Beru to tak, že jsem využil všechny zákonné možnosti. Teď čekám, co udělá policie, aby se to dořešilo. Pro nás je to hrozné, ještě se nám nestalo, aby nám napadli žáka. Naprosto to odsuzujeme, je to strašné. Samozřejmě bych byl rád, aby byli viníci potrestáni.“

Podle ředitele ve zveřejněném videu vystupují pouze tři žáci jeho školy – napadená dívka a dvě přihlížející děti. „V tom aktivním útočení nijak nefigurují. Mluvili jsme s nimi a prý tam hned byla policie. Další děti na videu jsou z okolních škol, některé dokonce z okolních měst. Záležitost nechávám na policii a také na OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí). Vzhledem k tomu, že k útoku došlo v sobotu a mimo areál naší školy, nemám žádné zákonné oprávnění do toho vstupovat,“ oznamuje Pavlíků.

Policisté už v neděli potvrdili, že se případem zabývají. „Na základě dosavadních zjištění bude pravděpodobně v nejbližší době zahájeno trestní řízení pro konkrétní protiprávní jednání. V případu nás budou zajímat zejména úlohy jednotlivých aktérů, ale také to, co útoku předcházelo. Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že se ve věci jedná o nezletilé a mladistvé, nebudeme moci poskytovat podrobné informace,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Ten v pondělí zopakoval, že policie vzhledem k věku zúčastněných žádné další informace zatím poskytnout nemůže.

Na jiné škole plánoval žák útok na učitelku

Situaci řeší také Česká školní inspekce. „Protože se událost odehrála o tomto víkendu, potřebujeme aspoň trošku času, abychom si dali dohromady informace o škole, co se tam odehrávalo v minulosti, i z hlediska skladby žáků. Musíme prověřovat postup školy z hlediska prevence šikany, jestli měla nějaké informace, že něco takového přerůstá přes hranice běžného chování, jestli konala, nebo nekonala,“ nastiňuje náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Ten poukazuje na to, že škola nemůže nést věcně zodpovědnost za události mimo její areál. „Na druhou stranu je od toho, aby i zárodky šikany identifikovala v rámci běžného školního prostředí. Asi to není tak, že děti mají v rámci školy vynikající vztahy, a jakmile vyjdou ven, tak se to otočí,“ podotýká Kovář.

V Hodoníně je to během krátké doby druhý případ ze školního prostředí, kterým se zabývá policie. V průběhu ledna se na ni obrátil psycholog z jiné školy s informací o myšlenkách jednoho z žáků, který plánoval útok na učitelku. „Šetříme, nakolik byla tato úvaha reálná,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Město Hodonín jakožto zřizovatel škol se omezilo na strohé prohlášení. „Vedení města je v kontaktu s řediteli základních škol, přičemž uvedeným skutečnostem věnuje jak zřizovatel, tak vedení škol maximální pozornost. V současné době však veškeré okolnosti prošetřuje Policie ČR, a proto zřizovatel nemůže dále poskytovat jakékoliv bližší informace,“ uvedla mluvčí města Petra Kotásková.

V úterý se bude v Hodoníně konat setkání ředitelů zdejších škol se zástupci města, kde se budou mimo jiné probírat aktéři videa se šikanovanou dívkou.