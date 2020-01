Táhlý spor o brněnský „Sherwood“ spěje ke konci, mohou vyrůst nové byty

Ještě na podzim roku 2017 létaly mezi městem a developerskou společností Kliminvest blesky kvůli areálu bývalých Jaselských kasáren. Brno trvalo na výpovědi smlouvy o nájmu a pozdějším odprodeji pozemků, naopak investor žádal 480 milionů korun jako odškodné.

S pozemky ale město stejně nemohlo nakládat, protože je už před sedmi lety zablokoval soud. Zdálo se, že více než dekádu plánovaná výstavba moderní čtvrti na bezmála třech hektarech v Králově Poli mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí zůstane dál v nedohlednu.

Teď to ale vypadá, že se obě strany domluví bez soudu. V důsledku by to znamenalo, že se v Sherwoodu, jak místní opuštěné území nazývají, přece jen začne stavět. Brno by tím vyřešilo jednu z velkých táhlých kauz, které brání jeho rozvoji.

„Vidím to velmi nadějně. V tuto chvíli připravujeme dohodu o narovnání, která by vyřešila dlouhotrvající spory. A jednáme o podmínkách odprodeje pozemků za původním účelem, tedy výstavbou obytných domů, včetně dopravní a technické infrastruktury,“ popsal radní pro majetek Róbert Čuma (Piráti).

Podle něj debata začala už před rokem. „Kliminvest řešil vnitrofiremní záležitosti, ale ty loni v únoru vypořádal, takže jsme se rozhodli do jednání znovu vstoupit. Naším cílem je dohoda. Chceme, aby se v lokalitě stavělo, a stejný zájem má i druhá strana,“ podotkl Čuma.

Kliminvest vyjednávání potvrdil. „Jednání s Brnem probíhají velmi intenzivně a Kliminvest usiluje o dohodu. Náš zájem o zbudování projektu s převažující bytovou výstavbou trvá, ale vše záleží na výsledku debat s městem. Více prozatím nebudeme k projektu či obsahu dohody zveřejňovat,“ uvedla mluvčí Kliminvestu Martina Voráčková.

Průchozí čtvrť pro stovky lidí

Kasárna, kde se točily slavné Četnické humoresky a kde sídlila stanice Karla Arazíma, už dnes neexistují. Investor je podle dohody s městem z roku 2007 zboural. Ke stavbě bytů a kanceláří, jež měla následovat, ale už nedošlo.

Město tvrdilo, že společnost smlouvu neplní, a v roce 2009 ji vypovědělo. Investor odpověděl žalobou, a tak se roztočila spirála soudních jednání a žalob. Poslední z nich, o náhradu škody, podala společnost Kliminvest právě v roce 2017.

Podrobnosti smlouvy nyní probírají právníci. „V podstatě bychom se vrátili do stavu před výpovědí, kdy měla společnost uzavřenou smlouvu na nájem a budoucí odprodej pozemků. Brno si musí ohlídat, aby investor postavil to, k čemu se zavázal, a pak na něj pozemky převede. Pokud se dohodneme, stáhne investor žaloby a zmizí i soudně nařízená plomba na pozemky,“ doplnil Čuma.

O konkrétní podobě nové čtvrti se stále jedná, ale podle studie, kterou před čtyřmi lety vypracovala společnost ATX Architekti, půjde o pestrou zástavbu s byty, službami a kancelářemi s nápaditými vnitrobloky se zelení a stromy.

Na rozdíl od dob kasáren, které byly uzavřené, bude nová čtvrť průchozí. „S ohledem na stále probíhající jednání, i když jsou pozitivní, nemohu situaci teď nijak komentovat. Jakmile budeme mít nějaký výsledek, rádi ho sdělíme,“ reagoval jednatel ATX Architekti Rostislav Jakubec.

Do zpustllých končin se lidé bojí chodit

Se záměrem už je seznámená Kancelář architekta města, která developerské projekty posuzuje z hlediska potřeb Brna.

„Jde o rozsáhlý brownfield, jehož proměna umožní stavbu bytů pro stovky lidí v těsné blízkosti centra. Zástavba má z ulice Štefánikova vytvářet charakter městské třídy se službami a obchody v přízemí domů. Uvnitř přitom nabídne klidné vnitrobloky s dostatkem zeleně pro příjemné bydlení. Navržená struktura navazuje na stávající ulice Ptašínského a Kabátníkova, takže bude zároveň dobře prostupná pro pěší,“ popsal ředitel KAM Michal Sedláček.

Posun v jednáních oceňuje i městská část Královo Pole. Ta už před časem iniciovala změnu územního plánu, aby v lokalitě vzniklo více bytů.

„Otázky, co bude se Sherwoodem, dostávám velmi často. Místo je zpustlé, pohybují se tam bezdomovci, hromadí se černé skládky a místní se tam bojí chodit. Takže změnu vítáme. Hlavně ať už se začne stavět,“ komentovala starostka Karin Karasová (ANO).

Chystá se i tramvajová spojka

Město doufá, že smlouvu s investorem doladí ještě letos. „Když se to povede, ještě v tomto funkčním období (do roku 2022, pozn. red.) se může projekt nastartovat,“ poznamenal Čuma.

Dohoda je však podle něj složitá. „Je třeba detailně vyřešit všechny věci, na kterých město trvá. Nejen poměry velikosti objektů, ale i poměr občanské vybavenosti a infrastruktury, nebo přesně vymezit komunikace, které budou převedené na město,“ dodal.

Důležitou složkou je i doprava. Ta podle původního záměru počítá s tramvajovou spojkou mezi Štefánikovou třídou a Dělostřeleckou ulicí. Tím obslouží i sportoviště za Lužánkami, kde se léta plánuje nový fotbalový stadion.

Právě rozvoj tohoto území ale blokuje další velký spor města. Brno se v něm soudí o stavby na pozemcích za Lužánkami s brněnským podnikatelem Liborem Procházkou. A současné vedení města připouští, že řešení může trvat dlouhé roky.