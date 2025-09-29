Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Jesice bylo šestnáct, když se jí 30. března 2012 zastavilo v centru Brna srdce. Záchranáři ze základny sídlící na náměstí 28. října dokázali dívce obnovit krevní oběh a odvezli ji do Fakultní nemocnice u svaté Anny k další péči.
„Uběhlo třináct dlouhých let a ozval se nám kamarád mladé ženy, který ji chtěl překvapit, a požádal o setkání. Jesika, jejímuž srdíčku pomáhá od osudné události kardiostimulátor, se mu totiž svěřila, že by moc ráda poznala ty, kterým vděčí za svůj život, a poděkovala jim,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Setkání se povedlo domluvit a zároveň před Jesikou do poslední chvíle utajit. Na bohunické základně čekali na nyní téměř třicetiletou ženu lékař Radim Jančálek a záchranáři Daniel Bradáč a Zdeněk Labský, chyběla pouze operátorka Jana Šťastová, která tehdy přijímala hovor na tísňové lince.
„Nejdřív bylo ticho, pak spousta slz. Následovala objetí a slova díků,“ popsala setkání Bothová.