Seniorka nesla podvodníkům peníze do bitcoinmatu v tašce, poslali pro ni taxi

Kybernetických útoků v Jihomoravském kraji je letos už bezmála dva tisíce, škody napáchali podvodníci za 293 milionů korun. Osmdesátiletá seniorka z Brněnska se další obětí v minulých dnech nestala jen díky zaváhání krátce před tím, než do bitcoinmatu vložila a tím i přišla o více než 300 tisíc.

Sdělení, že brzy nebude mít čtvrt milionu korun, které si vyslechla po telefonu, a nabídka, že se situace dá zachránit nasednutím do taxíku a investicí do bitcoinu, ji dohnalo k cestě do Brna s taškou nacpanou penězi. Příběh na pondělní policejní tiskové konferenci vyprávěla její dcera, která si přála zůstat v anonymitě, ale chtěla varovat ostatní.

„Nakonec zvítězil zdravý rozum a hlavně informovanost. Maminka si uvědomila, že už o podobných útocích slyšela a naštěstí se mi rozhodla zavolat,“ řekla. Apelovala zároveň na to, aby si každý dobře ověřoval, co mu kdo řekne do telefonu nebo co si přečte na internetu.

O tom, že podvodníci jsou stále vynalézavější, se její maminka přesvědčila na vlastní kůži. Telefonátem ji oslovila žena, která se představila jako pracovnice banky a oznámila seniorce, že jejím jménem někdo sjednává čtvrtmilionovou půjčku. Doporučila jí ihned peníze vybrat z účtu a vložit je na zabezpečený účet do bitcoinmatu v brněnském obchodním centru Letmo, kde budou finance v bezpečí. S odstupem deseti minut následoval druhý telefonát od jiného údajného pracovníka banky, který jí vše potvrdil a nasměroval ji k nejbližšímu bankomatu. Dokonce pro vylekanou ženu poslal taxi, aby důchodkyni, která téměř nechodí ven, dostal do Brna rychleji.

Ani to ještě nebylo vše. Následoval třetí hovor, nyní od domnělého policisty z Prahy. „Na maminku apeloval, že vše musí proběhnout v tajnosti. Že věc nemůže s nikým řešit, jinak by každý, koho by oslovila, byl spolupachatelem,“ uvedla dcera seniorky.

Prázdný účet a „obsazený“ telefon

Až těsně před bitcoinmatem, když měla za sebou výběr více než 300 tisíc korun, cestu taxíkem a pád na náledí, po němž se snažila co nejrychleji zvednout, aby splnila pokyny, ženu napadlo zavolat dceři. Ta už ji sama tou dobou hledala.

„Volala jsem nejdřív tátovi, který mi řekl, že máma někam šla. Nedalo se jí však dovolat,“ řekla dcera. Domnívá se, že pachatelé telefon její maminky „napíchli“ a zablokovali, aby to vypadlo, že je linka obsazená. „Když jsem pak koukla na účet a viděla, že tam nic nezůstalo, a navíc jsem netušila, kde mám mámu, zestárla jsem o deset let,“ přiznala dcera.

Bleskově kontaktovala policii a vydala se za maminkou do Brna. Setkaly se v Jaselské ulici. Na frekventovaném místě měla seniorka u sebe stále tašku a v ní přes čtvrt milionu.

Scénář, s jakým se setkala, je podle policistů obvyklý. „Jde v podstatě o sociální inženýrství, ti lidé jsou velice přesvědčiví. Může se stát, že napoprvé netrefí správný název banky, ale v průběhu dalšího hovoru už se opraví. Jejich legendy jsou dokonalé a snaží se vás přesvědčit, že kromě nich nesmíte nikomu věřit,“ sdělil specialista na kybernetickou kriminalitu Stanislav Kovárník.

I když jsou senioři běžným terčem podvodů, neexistuje podle jeho zjištění „mustr“ na to, která část obyvatelstva je nejvíc ohrožená. „Senioři jsou to často, ale může se to stát i mladým lidem,“ řekl.