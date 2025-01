Strážník a kandidát SPD v senátní kampani oblékl uniformu. Proti předpisům, kritizují ho

Jak to vidí jinde? Stanislav Hrdlička (velitel Městské policie Břeclav)

Pokud strážník nevykonává nic, co je v rozporu s jeho posláním, tedy v rozporu se zákonem, a věnuje se tomu ve svém osobním volnu, tak s tím žádný zásadní problém mít nebudu. Blikající služební auto však spíš signalizuje, že jde o porušení pracovní kázně, protože dotyčný v pracovní době nevykonává činnost pro zaměstnavatele. Uniforma ve videu jako taková by mně nevadila, vždyť strážník i reprezentuje, uniformu nosit smí, u nás v ní někteří lidé dojíždějí do práce z domova a problém to není. Jiří Novák (zástupce ředitele Městské policie Znojmo)

Sám za sebe řeknu, že pokud by video strážníka bylo ve vší slušnosti, mimo pracovní dobu a bylo to po výslovné dohodě se mnou a hlavně se souhlasem nejvyššího nadřízeného, tedy pana starosty, tak proč ne. Bez komplexního souhlasu by se mně to také nelíbilo. Pokud jde o video s blikajícím služebním autem, tak z něho lze usuzovat, že o porušení směrnic jde, v pracovní době si strážník volební kampaň dělat nemůže.