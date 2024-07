Kvůli novým semaforům v brněnské Slatině kolabovala doprava, nakonec je vypnuli

„Místo normálních pět minut jsem to ze sjezdu do práce jel třiatřicet minut,“ popsal redakci iDNES.cz jeden z naštvaných řidičů, který dojíždí do průmyslové zóny právě u zmíněné Slatiny. Podle něj stihla vždy na zelenou projet tak tři auta a znovu padla červená.

Stížnosti se objevily i na sociálních sítích, kde někteří uživatelé zveřejnili snímek z navigace ukazující kolaps. „Na Řípské ulici dnes spustili nový semafor. Kdo sjíždíte z dálnice, počítejte se zdržením oproti normálu o zhruba 30 až 60 minut,“ upozornil jeden z uživatelů. Později dodal, že semafory už jsou vypnuté.

Nepravidelnost a zpoždění spojů až dvacet minut hlásil i brněnský dopravní podnik. Nakonec nezbylo než semafory zase vypnout.

DPMB aktuálně NEPRAVIDELNOST PROVOZU – ULICE ŘÍPSKÁ



AKTUALIZACE 8:55: Zpoždění zpět v běžných mezích.



06:26; Linky 75, E76, 77 – ulice Řípská oba směry – zdržení 10-20 minut; Z důvodu vysoké hustoty dopravy očekávejte zpoždění až 20 minut. 0 0

Co přesně se na místě stalo, nebyl schopen dnes dopoledne nikdo říct. Technický ředitel městské společnosti Brněnské komunikace Aleš Keller, pod něhož veškeré semafory v Brně spadají, na dotaz iDNES.cz řekl, že se světelná křižovatka ještě buduje.

„V tuto chvíli se jedná o stavbu, takže to ještě není v naší režii. Běželo to tedy jedině v režimu stavby. Jde to za zhotovitelem,“ sdělil Keller. Podle něj je však možné, že se něco takového mohlo stát, pokud se režim na semaforech ladí.

Dodavatelem je společnost Veselý dopravní signalizace. Její zástupce Tomáš Drápal o dnešních ranních problémech nevěděl. „Náš dodavatel tam oživuje jednotlivé řadiče, ale nevím o tom, že by tam nastal nějaký problém. Musím to ověřit,“ sdělil Drápal a přislíbil vyjádření na odpoledne.

Podle něj ale není chybou, když se semafory ladí právě v ranní špičce i proto, že se musí vyzkoušet a nastavit na všechny režimy dopravy, aby byly schopné uřídit jednotlivé proudy vozidel. „Je to ve fázi oživování, kdy se zkouší jednotlivé funkcionality,“ doplnil.

Podle Kellera byly semafory na křížení Řípské a Šmahovy ulice vedoucí od tamního vlakového nádraží potřeba už dlouho. Ostatně jezdí tudy i MHD. „Křižovatka si o takovou úpravu říkala minimálně osm let, ale dlouho jsme řešili vypořádání majetků,“ vysvětlil s tím, že v řádu několika dnů by si už nová světla měly Brněnské komunikace převzít do své správy.