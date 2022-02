Ruská Sberbank zavřela pobočky v ČR, lidé stáli ve frontách a házeli vejce

Podle mluvčí Sberbank Radky Černé jsou důvodem uzavření bezpečnostní problémy na pobočkách. Ve čtvrtek a dnes se před některými pobočkami banky tvořily fronty lidí, kteří chtěli zrušit služby nebo žádali informace o jejím fungování. Kolem dnešního poledne bance nefungovalo internetové bankovnictví.

„Bohužel se objevily bezpečnostní problémy na našich pobočkách. Naši zaměstnanci jsou převážně občané ČR a musíme jim zajistit zvýšenou bezpečnostní ochranu, protože čelí fyzickým atakům,“ uvedla Černá.

Z tohoto důvodu byla banka podle ní nucena od dnešních 14 hodin uzavřít své pobočky a zajistit bezpečnostní službu k ochraně zaměstnanců poboček. Banka počítá s tím, že v dalších dnech už budou pobočky opět standardně otevřené, klienti mohou využívat on-line bankovnictví a bankomaty.

„Klienti Sberbank CZ mohou využít jakýkoliv bankomat v ČR i zahraničí, pokud mají u nás účet, výběry mají zdarma,“ dodala Černá.

Například personál pobočky Sberbank v Brně požádal o asistenci strážníky. Dav klientů se na poslední chvíli snažil vybrat peníze. Před pobočkou na Masarykově ulici se tvořily fronty čítající desítky lidí.

„Ti, co jsem oslovila, mluvili česky. Říkají, že hlavně chtějí převést peníze do jiné banky,“ sdělila z místa redaktorka MF DNES. Více lidí dorazilo také do pobočky v brněnském M paláci. Fronty se tvoří i v dalších městech.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes po jednání vlády připomněl, že vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. Česká národní banka sdělila, že situaci kolem Sberbank monitoruje a z pozice dohledu i řeší.

Firmy bance vyhlašují bojkot

Už ve čtvrtek večer informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), že kraj zruší všechny účty u této banky a peníze převede jinam.

Pomoc Ukrajině z jižní Moravy Jihomoravský kraj povolil pracovní cesty svým zdravotníkům v krajských nemocnicích. Mohou vyjíždět pomáhat na Slovensko, ale i jinam do zahraničí. Zítra v 9 hodin vyrážejí první čtyři záchranáři ve dvou autech naložených zdravotnickým materiálem vypomoci slovenské záchrance do Košic kvůli odlivu ukrajinských pracovníků. Jihomoravští radní také schválili dary do 10 milionů korun na zmírnění následků války na Ukrajině. Vypověděli také přímé partnerství s ruskými regiony.

„Máme jeden běžný účet, z něj jsme peníze stáhli okamžitě a nechali na něm jen provozní tisícikorunu. Druhý účet je spořicí, tam je měsíční lhůta na to, aby mohly peníze z účtu odejít,“ řekl hejtman. Částky zveřejňovat nechtěl. „Při převodu se totiž může stát cokoli,“ dodal.

Napjatá situace dnes panovala také u Sberbank v Českých Budějovicích. Před pobočkou stála dlouhá fronta, lidé naházeli na výlohu vajíčka.

A ve Zlíně někdo na výlohu banky hodil plechovku s červenou barvou.

Bojkot služeb Sberbank vyhlašují i některé firmy. „Silně doporučujeme našim poradcům a pobočkám tuto banku přestat okamžitě využívat, doporučovat a zprostředkovávat. V této souvislosti ji také vyjímáme z bonusového odměňování. Také spravujeme miliardy korun v našich fondech a určitě se postaráme o to, aby nepomáhaly ruské válečné mašinerii a Putinovi,“ řekl dnes zakladatel finančně poradenské společnosti Partners Petr Borkovec.

„Ruská invaze postupuje přes území Ukrajiny. Naše společnost 4fin nemá žádné vlastní podnikatelské aktivity na území Ruska ani Ukrajiny, ale z morálního hlediska nedoporučujeme našim spolupracovníkům, aby přinášeli obchody institucím, které mají majetkové vazby na Rusko,“ uvedl dnes generální ředitel poradenské firmy 4fin Tomáš Martinovský.

„Připojíme se k ostatním a ukončíme veškeré finanční operace se Sberbank CZ, jelikož konečným příjemcem ze zisku je, přes SberbankAG, ruská Sberbank vlastněná Ruskem,“ doplnil podnikatel s kosmetikou Tomáš Vlasák.

Sebranka. Timo si hrál s písmeny

V Česku působí Sberbank od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 25 poboček a asi 120 tisíc klientů.

Na to, že je banka ruská, a tedy pod dohledem autoritářského režimu, už loni reagoval brněnský anonymní umělec Timo. Na několika místech v Brně přeměnil logo a název banky na Sebranka.

Starosta brněnských Židenic Petr Kunc (TOP 09) si všiml před časem takové grafiky v Uhelné ulici. „Za tři dny to přemalovali,“ doplnil. Stejně dopadl i nápis u řečkovického nádraží, kde už je také delší dobu znovu bílá plocha.

Na českém trhu působí také Expobank, jejímž hlavním akcionářem je od roku 2014 ruský finančník Igor Kim. „V tento moment si nejsme vědomi jakéhokoliv dopadu dosud zveřejněných sankcí na naše podnikání v České republice. Expobank CZ je českou bankou s 31letou tradicí na zdejším trhu, sídlí v Praze, vede ji české představenstvo a většinu klientely tvoří Češi a české firmy. Expobank CZ je samostatná banka vykonávající bankovní činnost na území České republiky v souladu s licencí udělenou jí Českou národní bankou,“ řekl Lidovým novinám mluvčí banky Jakub Švestka.

„Informace o chování klientů považujeme za obchodní tajemství a jako takové je nelze zveřejnit. V tento moment si nejsme vědomi jakéhokoliv dopadu dosud zveřejněných sankcí na naše podnikání v České republice,“ dodal.