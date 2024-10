Brněnský satelit pomůže bránit Ukrajinu z vesmíru, detailně zaměří ruské jednotky

Satelit bude vybavený kamerou s vysokým rozlišením, díky níž bude možné z vesmíru pozorovat, jak a kam se přeskupují jednotlivé skupiny ruských vojáků a jejich technika, a tak lépe plánovat obranu i odvetné cíle na vojenskou infrastrukturu.

„Družicové snímky hrají zásadní roli v analýze bojiště,“ poznamenal ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvarych na pondělním představení tohoto ambiciózního projektu, s nímž přišla Regionální hospodářská komora Brno a skupina firem zaměřených na vesmírné technologie sdružená v organizaci s názvem Brno Space Cluster. Ten je dnes se svými dvaadvaceti členy a obratem přes 350 milionů korun největší českou asociací společností podnikající v kosmickém průmyslu.

„Budeme také schopni velmi rychle poskytovat data jednotkám na frontě,“ popsal Petr Kapoun, šéf zmíněného sdružení firem Brno Space Cluster. K tomu je důležitá i pozemní infrastruktura, jež je nedílnou součástí celé mise s typicky brněnským názvem Drak.

V pondělí odstartovala i kampaň na financování celého projektu, do které se může zapojit kdokoliv. Cílová částka sbírky je stanovena na 150 milionů korun, náklady mise ale podle Kapouna bude ve stovkách milionů. Ke zdárnému úspěchu však nebude vadit, když se nepodaří zmíněná suma vybrat od menších i větších dárců.

Družice přímo v rukou napadené země

Partnerem je logicky přímo český stát, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nicméně ocenil, že jde od začátku o iniciativu samotných firem, nikoli státu. „Aktivita vychází odspodu, od lidí, co se vesmírným technologiím věnují dlouhodobě,“ podotkl ministr.

Ten v Brně nedávno představoval dlouhodobou politickou misi s názvem Česká cesta do vesmíru, kdy chce vláda právě přímo i nepřímo podporovat inovativní byznys v kosmickém průmyslu a zájem o práci v tomto sektoru s dobře placenými pozicemi, na něž je však zároveň potřeba mít v hlavě spoustu vědomostí.

Člověka napadne, jestli není zbytečné vypouštět satelit, když jiné, které už ve vesmíru jsou, by něco podobného dokázaly. Ostatně už dnes s těmito daty vedení ukrajinské armády pracuje.

Brněnský podnikatel ovšem namítá, že v současnosti je dodávání dat z družic závislé na jejich majitelích, tedy na vůli spojenců Ukrajiny. Satelit, který chce Kapoun společně s dalšími inovátory z Brna dostat na nebe, má být právě přímo v rukou napadané země.

V tuto chvíli už probíhá vývoj technologií. „Máme už k dispozici první generaci kamery, pracujeme na druhé, která bude ještě kvalitnější a s vyšším rozlišením. Hotová je i celková architektura satelitu, které poslouží ke stavbě prvních prototypů,“ přiblížil.

Celkem pět satelitů, každý rok jeden

Předpokladem je, že satelit začne fungovat koncem roku 2026, kdy odstartuje na raketě do vesmíru, tedy za dva roky. Pozdě to podle Kapouna není, ostatně horká fáze konfliktu na Ukrajině se vede už od února 2022, přes deset let pak Rusko okupuje Krym a podporuje proruské separatisty v Donbase.

I kdyby navíc válka do té doby skončila, nebudou ani tak investované peníze jen vyhozené do vzduchu. Mise bude pokračovat dál, protože je dlouhodobá. „Ve svých domech mají lidé kolikrát proti neoprávněnému vstupu zabezpečení, toto bude takový alarm pro celou Evropu, kdyby sem chtěl někdo opět takto nezvaně vstoupit,“ poznamenal Kapoun, jenž vedle předsednictví klastru firem řídí i vlastní společnost TRL Space.

Celkově chce s partnery vyslat do vesmíru pět takových satelitů, každý rok jeden, tudíž v roce 2031 by měl vyletět poslední. „Data budou důležitá nejen na bojišti, ale také pro obnovu zničené Ukrajiny, na čemž se čeští podnikatelé podílí a chtějí i do budoucna podílet,“ doplnil velvyslanec, jenž poděkoval, jaké podpoře se Ukrajině z Česka dostává.

Pro firmy může být tato startující mise podle Kapouna velkou příležitostí, jak se rozvíjet. Celkově v ní vidí velký přínos díky zapojení firem z Česka pro celou ekonomiku. „Mise přinese přes sto kvalifikovaných pracovních míst,“ dodal.