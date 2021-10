Brno ruší papírové „šalinkarty“, od ledna půjdou koupit jen elektronické

V lednu 2017 přišla dlouho očekávaná novinka, když si Brňané nemuseli jako dřív vystát dlouhou frontu na novou roční předplatní jízdenku známou jako šalinkartu, ale všechno šlo poprvé vyřídit z domu přes internet. V lednu 2022, tedy po pěti letech, se elektronický kupon stane jedinou možností, jak předplatní jízdenku na MHD získat.



Důvod? Brněnskému dopravnímu podniku se už zkrátka nevyplatí prodávat papírovou formu.

„Aktuální počítačový program na prodej papírových šalinkaret je po patnácti letech na hranici životnosti. Obnova by byla komplikovaná a nákladná, vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů elektronických předplatních jízdenek ani nedává smysl,“ vysvětlil generální ředitel podniku Miloš Havránek.



Vyjádřeno v číslech – aktuálně využívá v Brně předplatní kupon 184 tisíc lidí, z toho 124 tisíc jeho elektronickou formu, tedy více než dvě třetiny. A jejich počet stále roste.

Ostatně dopravní podnik k tomu přímo nabádá. Kdo si v posledních týdnech šel koupit novou šalinkartu, pracovníci mu doporučili, ať si rovnou pořídí elektronickou. Stále prodávali i ty papírové, to však brzy skončí. „Nicméně cestující si je mohou nechat až do konce jejich platnosti, po Novém roce už žádné papírové neprodáme,“ řekl šéf tarifního odboru Vít Prýgl.

Městský dopravce přitom uklidňuje, že z přechodu na elektronickou verzi nemusí mít strach ani ti, kteří si s moderními technologiemi netykají. Vše jim zajistí na přepážce jako dnes.

„Přímo na místě zájemci založíme účet, vyfotíme ho, sám si řekne, jakou jízdenku chce, a zaplatí kartou či hotově,“ přiblížil Prýgl. Problém není, ani pokud někdo nechce spárovat kupon s platební kartou, kterou dopravní podnik využívá jako jakýsi klíč pro vstup do databáze e-jízdenek. „Cestující si může pořídit i naši vlastní kartu,“ dodal.

Mezistupeň v přechodu na zcela elektronické kupony vstoupil v platnost na začátku roku. Papírovou šalinkartu si totiž už nemohou pořídit vysokoškoláci. Od listopadu se přidají i senioři do sedmdesáti let, starší jezdí MHD zdarma.

A v lednu pak přijde na řadu největší skupina držitelů klasických šalinkaret a mladiství do osmnácti let. „Pro děti do patnácti let nabídneme za třicet korun speciální čip,“ podotkla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková ke školákům, kteří nemají bankovní účet, a tedy ani žádnou kartu.

Jednorázové lístky zůstávají v papíru. Zatím

Brno se tak stane teprve třetím městem v Česku, které zcela ustoupí od papírových předplatních jízdenek. Loni to bylo Ústí nad Labem a před dvěma lety Ostrava, kde už dokonce nelze vůbec koupit ani jednorázový papírový lístek.

K tomu v Brně nesměřují, tedy zatím. I zde ale s loňským zavedením nákupu těchto jízdenek platební kartou přímo ve voze MHD klesá prodej těch papírových. Konkrétně v září evidují rekordní den, kdy bylo provedeno asi 45 tisíc e-transakcí. A podíl stále roste. V lednu byl asi na pětině, v srpnu už vystoupal na 37 procent.

„Když si vezmeme graf prodeje lístků, tak 37 procent tedy bylo pípnutím kartou ve voze, 18 procent patří esemeskám, dalších 18 procent nákupu v automatech a zbývající zhruba čtvrtina jízdenkám z trafik,“ vyčíslil Prýgl.

Rozbité automaty na jízdenky už nenahradí

„Papírovou“ poptávku tak pracovníci podniku také sledují a zatím jen nenápadně omezují formy prodeje. Loni na jaře kvůli covidu zrušili nákup u řidičů, z dočasného protiepidemického opatření se nicméně stalo trvalé. A podobně tomu bude i jinde.

„S dostavbou tramvajové trati k bohunickému kampusu ještě na konečnou zastávku dáme automaty, ale nejspíš jde o poslední místo. Pokud se následně někde přístroj rozbije, tak jej odvezeme a už nenahradíme,“ uvedl Prýgl.

Podnik nechce následovat Ostravu, kde papírové lístky zrušili ze dne na den. „Minimálně čtyři nebo pět let necháme souběh, dokud papírový prodej neklesne pod deset procent. Pak uvidíme,“ doplnil.

O elektronické jízdné roste zájem i mimo Brno

S elektronizací jízdenek je brněnský dopravní podnik napřed oproti Kordisu, jenž řídí veřejnou dopravu na celé jižní Moravě. Tam se rozbíhají e-předplacenky od loňského léta, proto zatím nedosahují takových čísel jako v Brně. Poslední týdny se nicméně rozjel prudký nárůst zájmu o tuto formu jízdného.

„Od srpna jsme dětem a mládeži do osmnácti let povolili pro elektronické předplatní jízdenky používat místo bankovních karet čipové klíčenky. Krok se vyplatil, zaznamenali jsme zvýšenou poptávku o elektronickou verzi lístků,“ poznamenal mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Stejně tak získává na popularitě i platba kartou při nákupu jízdenky u řidiče regionálního autobusu.