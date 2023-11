Brněnská Sadová hrozí odtržením, poslední rozbuškou je dětské hřiště

Pozemek v Menšíkově ulici, na němž hřiště leží, je podle místních jedním ze dvou posledních v majetku města, které se dají využít pro chybějící občanskou vybavenost. Na druhém se dnes rozkládá Park Sadová s druhým hřištěm, to však v budoucnu ustoupí plánované škole a školce.

„Byli bychom rádi, kdyby na první parcele vyrostl polyfunkční dům zahrnující ordinace, lékárnu, komunitní centrum, prostory pro trávení volného času dětí i dospělých, restaurace či obchody. Nic z toho tu není. Dům by mohl navazovat na hřiště vytvořené z participativního rozpočtu,“ navrhuje Jana Škerlová ze spolku Lepší Sadová.

Brněnský magistrát ovšem upozorňuje, že i zařízení pro handicapované patří do občanské vybavenosti. „Tito lidé jsou přirozenou součástí měst,“ zdůrazňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Město se volání obyvatel Sadové po dovybavení jejich čtvrti snaží vyjít vstříc, projekt Domova Tereza chce po domluvě s královopolskou radnicí doplnit o komunitní centrum. Kvůli záměru se však ocitá v ohrožení sousední hřiště. „Projektanti ho berou na zřetel. Nicméně nelze zaručit, že neustoupí výstavbě,“ podotýká Poňuchálek s tím, že hřiště bylo stavěno jako dočasné.

Právě budoucnost tohoto plácku se může stát spouštěčem bublajících snah o osamostatnění Sadové. „Vznik domova s komunitním centrem je pro nás akceptovatelný pouze v případě, že park s hřištěm zůstane nedotčen. Varianta, že by ho kvůli výstavbě obětovali, je nepřípustná,“ hlásí Škerlová.

Jiné místo pro domov se nenašlo

Asi před měsícem zdejší spolek vytvořil „petici za zachování posledního pozemku na Sadové k využití pro potřeby místních obyvatel“. Pod dokument se podepsaly stovky z nich. „Náš požadavek je plně v souladu se závěry územní studie lokality Sadová, která konstatuje nedostatečnou kapacitu občanské a veřejné vybavenosti a naopak vysokou koncentraci areálů sociální péče,“ stojí v petici.

Poblíž bytových domů se totiž nachází Domov pro seniory Kociánka a nedaleko navíc aktuálně vzniká dětský hospic. Právě okolí Kociánky považuje spolek za vhodnější lokalitu pro umístění Terezy, a to i kvůli návaznosti na další služby poskytované v areálu. Plánovaná přístavba domova nicméně podle Poňuchálka tuto variantu neumožňuje.

Na lokalitu v Menšíkově ulici padla volba po prozkoumání různých míst Kanceláří architekta města Brna (KAM). „Prověřovali jsme možnost umístění Domova Tereza na pozemku města, aby byl v souladu s územním plánem a zapadal do okolní zástavby,“ sděluje mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

Že se vhodnější místo pro Terezu nenašlo, potvrzuje i náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS). „Snažili jsme se intenzivně najít třeba i budovu, kterou bychom upravili, aby se do ní mohli přestěhovat klienti ze starého Domova Tereza, ale žádná taková není,“ tvrdí. Odpor obyvatel považuje za nepochopení situace. „Nemyslím, že by jim klienti znepříjemňovali život,“ říká Kerndl. V ideálním případě se začne stavět za dva roky.

Pracujeme na zlepšení, zní z Králova Pole

Kromě magistrátu cílí zloba obyvatel Sadové i na královopolskou radnici, pod niž jejich čtvrť spadá. Frustrace přetrvává už několik let.

„Přestože se uskutečnilo několik setkání s občany, na nichž jsme vznášeli své požadavky i návrhy, jak Sadovou zlepšit, nic se nezměnilo. Královo Pole sem dlouhodobě vůbec neinvestuje a ani investovat neplánuje. Za sedm let sem pořídilo deset odpadkových košů, to je vše. Nejsou zde ani tak základní věci jako lavičky, chybí přechody pro chodce či chodníky,“ vyčítá Škerlová.

Podle královopolského místostarosty Jaroslava Folprechta (ODS) se však ohledně dovybavení Sadové pracuje souběžně na více projektech, jejich výsledky pouze nejsou a nebudou vidět hned. „Chystá se změna územního plánu umožňující postavit velkou školu a školku s venkovními hřišti nebo knihovnou. Řeší se úprava křižovatky Kociánky s Křižíkovou pod Sadovou a také napřímení ulice Kociánka včetně přilehlých chodníků, cyklostezky, osvětlení, přechodů a zastávek MHD,“ vyjmenovává Folprecht.

Zoufalost Sadové se v poslední době dostala až do stavu, že lidé otevřeně mluví o osamostatnění od Králova Pole a vytvoření vlastní městské části. Spolek si proto nechává zpracovat právní analýzu, zda je tento postup vůbec možný.

Jednalo by se patrně o precedens. Expert na právo samospráv Lukáš Potěšil si podobnou věc nevybavuje. „Šlo by zřejmě o ojedinělý případ. Nicméně nikoliv o případ, na který právní úprava nijak nepamatuje a neřeší jej,“ oznamuje odborník z Právnické fakulty Masarykovy univerzity s odkazem na zákon o obcích. Konečné rozhodnutí by leželo na zastupitelích města. Mohlo by se konat i místní referendum, město však nemá povinnost jej vyhlásit.