Zlá předpověď pro sadaře: mráz ještě udeří, meruněk moc mít nebudou

Rekordně rychle vykvetly v Lanžhotě habry Graf, ukazující dobu vyrašení listových pupenů habrů v Lanžhotě na Břeclavsku Nejdřív za celých 74 let, co je vědci pozorují, vyrašily letos v Lanžhotě na Břeclavsku habry obecné. Vyrašily už 7. března. Nebývale brzy přitom vyrašily i loni, kdy se tak stalo v polovině března, letos je to ale ještě o deset dnů dříve. Vědci to jednoznačně přičítají vysokým únorovým teplotám. „Letos jsme svědky velmi časného jara, jaké jsme za 74 let nezažili,“ sdělila bioklimatoložka Lenka Bartošová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. „Do dřívější doby svůj růst posunují byliny, keře i stromy. Aktivní začínají být dříve i ptačí populace, které monitorujeme na lokalitách lužních lesů na jižní Moravě již od roku 1951. Posun je u jednotlivých druhů různý, ale v průměru můžeme říci, že začátek růstu rostlin je posunutý do dřívější doby o 14 dní ve srovnání s 50. a 60. lety minulého století, kdy se začalo s pozorováním,“ dodala Bartošová. Proti průměru za 74 let prý habry letos vyrašily dokonce o celý měsíc dříve.