Kvůli zničenému S-centru to v Hodoníně vře, bují soukromé sociální služby

Když o tom, co s budovou dál, ve středu jednalo hodonínské zastupitelstvo, jeho členové směrem k vedení kraje nešetřili kritikou.

„Velice mě znepokojil postup Jihomoravského kraje,“ uvedl zastupitel Antonín Tesařík (Pozitivně pro Hodonín).

V době tornáda byl ředitelem hodonínské nemocnice a už tehdy musel řešit zoufalé prosby od příbuzných lidí, kteří potřebovali služby, jaké poskytovalo zničené S-centrum.

„Neminul ani týden, kdy bych nebyl osloven rodinami, jejichž příbuzný se dostal do závažného zdravotního stavu a které pro něj hledaly péči. Žádali o podržení toho příbuzného na oddělení ošetřovatelské péče nemocnice do doby, než tento problém vyřeší,“ popsal s tím, že najít pro seniory lůžko v zařízení, jakým bylo právě S-centrum, se na Hodonínsku skoro rovná zázraku.

71 neregistrovaných lůžek

I z toho důvodu se tady čile rozvíjí neregistrované sociální služby. Tedy takové, nad kterými v podstatě není žádná kontrola.

„Víme o sedmi. Poskytují péči na 71 lůžkách. Zcela jistě dojde k jejich rozšíření, což povede k neprofesionální a nekontrolovatelné péči,“ obává se zastupitel Vítězslav Krabička (Změna), pro nějž zůstává prioritou, aby se budova S-centra v režii kraje opravila a služby obnovily.

I když Hodonín v tomto smyslu na kraj několikrát apeloval, ten na to neslyší. A teď už je to i černé na bílém. V červenci rada kraje přijala usnesení, v němž deklaruje, že o obnově služeb ve stávajícím objektu S-centra v původní šíři neuvažuje.

Naopak chce do poloviny roku 2026 postavit zcela nové zařízení v nedalekém Rohatci. „Nový dům budeme stavět podle posledních požadavků,“ uvedl před měsícem v Hodoníně krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda (ODS).

Podle něj budova S-centra totiž zdaleka neodpovídala potřebám lidí s demencí či nepohyblivých, o jaké se z velké části staralo. „S-centrum byl luxusní dům pro seniory, ale ne pro klienty, kteří vyžadují zvláštní péči,“ doplnil Šmerda s tím, že už před tornádem kraj zvažoval rozsáhlou rekonstrukci budovy, aby nárokům klientů ve špatném fyzickém stavu vyhovovala.

V Rohatci má na zelené louce vyrůst nová budova zhruba za 400 milionů korun pro 130 klientů.

Navzdory tomu Hodonínští ještě chtějí rozhodnutí kraje zlomit. Pomoci jim v tom mají i starostové okolních obcí. „Jednal jsem se všemi starosty z našeho obvodu. Ze sedmnácti obcí mám stoprocentně přislíbeno, že nás podpoří patnáct. Ještě jednou tedy ke kraji zamíří apel z celého Hodonínska, který bude mít ještě větší sílu než usnesení naší rady,“ doufá starosta Hodonína Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín).

Jak dodává, i jeho přístup kraje mrzí. „Pro mě je to nepochopitelné. Ale kraj se tváří neměnně. Není sebemenší náznak, že by couvl aspoň o krůček,“ dodává.

I z toho důvodu se v Hodoníně řeší i možnost, že by pod sebe město budovu S-centra převzalo. „Bavíme se paralelně i o případné směně, aby nám neutekl majetek, v němž vidíme potenciál do budoucna,“ naznačuje Střecha, že S-centrum a okolní pozemky jsou zajímavou rozvojovou lokalitou a zároveň místem, kam by se mohli vrátit senioři, třebaže s jinou službou než donedávna, ale kam by se mohly nastěhovat také mladé rodiny.

Výměna za Duhovku

I takové využití je ve hře, pokud kraj budovu S-centra vymění za takzvanou Duhovku. Tedy budovu v areálu základní školy, kterou využívají příspěvkové organizace kraje a kde kraj dnes platí městu nájem. Do dvaceti dnů musí Hodonín kraji předat znalecký posudek, kolik může za Duhovku chtít. Budovu S-centra kraj ohodnotil na 72 milionů.

Podle Vítězslava Krabičky do tornáda patřilo S-centrum mezi nejlépe hodnocené domovy seniorů v kraji. Spokojeno tu bylo 140 klientů i zhruba stovka zaměstnanců. Za rok, během kterého panují dohady, co s budovou dál, přitom nemovitost dostala pořádně zabrat. „Došlo k zásahu do střechy, do budovy zatéká a objekt se devastuje,“ domnívá se Krabička.

Pokud by jej město převzalo do své správy, došlo by na rekonstrukci nejdříve v letech 2023 až 2024. „To už bude devastace dokonaná,“ domnívá se s tím, že město oprava vyjde dráž, než se dnes domnívá.

Navzdory tomu včera zastupitelé schválili, že o směnu S-centra s krajem zájem mají. O dalším osudu budovy už ale budou rozhodovat noví představitelé města vzešlí ze zářijových komunálních voleb.

„Bylo by větším rizikem dnes zabouchnout dveře, než je nechat otevřené a umožnit novým zastupitelům o osudu S-centra rozhodovat s novými nápady,“ zdůvodnil zastupitel Jan Navrátil (KSČM) své rozhodnutí.