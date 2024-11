Pobodal tři lidi, odvolací soud ho osvobodil. Šlo o sebeobranu, rozhodl

Podle odvolacího soudu krvavému konfliktu předcházela vyhrocená komunikace plná vulgarismu dvou skupin Romů.

V jedné z nich byl Kroka, kterého v té době jen pár dní před tím propustili z vězení, v daný okamžik navíc byl pod vlivem pervitinu. Podle svých dřívějších slov pouze chránil sebe a bratra.

„U sebe jsem měl jen jeden kuchyňský nůž,“ prohlásil Kroka s tím, že muž, kterého 27 centimetrů dlouho čepelí pobodal, na něj zaútočil první. Jeho bratr žádnou zbraň neměl.

Druhá, početnější skupina, která se s Krokou přela o to, kdo zaútočil první, byla podle soudu vyzbrojena dřevěnými tyčemi a jedním teleskopickým obuškem.

„Následný vzájemný konflikt trval v herně 81 vteřin a před hernou 12 vteřin, kdy se obžalovaný snažil dostat z herny a z tam vzniknuvší přesily utéct. Při pokusu o útěk k tomu využil nůž, a to jak v herně, kde jím kolem sebe máchal, tak venku, kde podnikl proti poškozeným vždy jediný výpad a poté už neútočil,“ přiblížil pro iDNES.cz mluvčí Vrchního soudu v Olomouci jakožto odvolací instance Stanislav Cik.

Podle nyní již pravomocného rozsudku je nutné celé jednání Michala Kroka považovat za akt v mantinelech nutné obrany. „Přiměřenost nutné obrany nelze sledovat a posuzovat očima z dálky jako nezávislý pozorovatel, nýbrž pohledem osoby, která se v dané situaci bránila,“ poznamenal Cik.

V dané věci nešlo o první zrušující verdikt. Původní rozsudek Krajského soudu v Brně, který poslal Kroka na nepravomocně na devět let do vězení, zrušil odvolací soud už letos v květnu a vrátil do Brna k novému projednání. Brněnský soud znovu letos v srpnu rozhodl o Krokově vině. Tento týden jej ale vrchní soud již pravomocně zprostil obžaloby a osvobodil.