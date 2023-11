Samovznícený fosfor ohrozil životy. Trojici soudí za zatajení nebezpečné látky

Podle obžaloby členové vedení odpadové firmy Ekotermex Rudolf Mazánek a Jan Chovanec v minulosti převzali od břeclavské společnosti Fosfa odpad s kalem, který obsahoval 67 procent bílého fosforu a další nebezpečné látky, například radium, olovo nebo arzen.

Ačkoliv se sami chlubí, že mají dlouholetou zkušenost s likvidací nebezpečných odpadů a prezentují se jako firma se společenskou odpovědností, objednal Chovanec likvidaci této látky u odpadové společnosti AVE. Jejím pracovníkům, kteří jej odvezli na skládku k Čáslavi, přitom řekl, že odpad je zcela bezpečný.

Když pak pracovníci kontejner vysypali na skládce, odpad se sám vznítil a vznikl požár. Tak reaguje právě bílý fosfor při styku se vzduchem. „Do ovzduší se po dobu osmi minut uvolňoval oxid fosforečný,“ popsal státní zástupce Robert Hanuš. Zmíněná látka může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí, takže byli ohroženi všichni přítomní zaměstnanci i lidé, kteří se zrovna nacházeli v okolí.

Podobná událost se podle obžaloby později opakovala. Koncem března 2020 si Mazánek objednal další odstranění kalu s fosforem, který opět vydával za bezpečný. Tentokrát však společnost AVE vystřídal konkurent v podobně firmy Suez.

V jejím areálu při manipulaci se sudy s nebezpečnými látkami jeden z nich spadl z vysokozdvižného vozíku, otevřel se, látky stejně jako na skládce začaly unikat a vypukl požár. Při následném hašení byla použitá voda látkami kontaminovaná takovým způsobem, že měla žíravé a toxické účinky. Opět tak podle obžaloby byli zaměstnanci a lidé žijící v okolí v ohrožení.

Na rizikových převozech a skladování směsi bílého fosforu se s Mazánkem a Chovancem podle státního zástupce podílel i třetí obžalovaný - Petr Jaroš z firmy Stephane Corp, která je dnes již v likvidaci. „Petr Jaroš si byl vědomý původu a nebezpečnosti tohoto odpadu, stejně jako další dva obžalovaní,“ poznamenal státní zástupce.

Od Chovance a Mazánka převzal celkem 210 sudů s 19 tunami této nebezpečné látky, které uskladnil v Rajhradě na Brněnsku, i když tam k tomu nebyly určené a schválené odpovídající prostory. Opět i tady hrozilo nebezpečí lidem bydlícím v okolí. Nedaleko se nachází i autobusové nebo vlakové nádraží či střední zahradnická škola.

Pro Jaroše to nebyl první takový počin. Podle obžaloby už dříve uskladnil nebezpečné odpady na místech, která pro ně nejsou určena. Podle státního zástupce by k eliminaci ohrožení těmito látkami bylo potřeba vynaložit zhruba 1,8 milionu korun.

Ani jeden z trojice obžalovaných nechtěl při dnešním líčení vypovídat. Podle vyjádření jejich obhájců však usilují o uzavření dohody o vině a trestu, jinými slovy tak provinění přiznávají.

To jim ostatně může trest zmírnit. Jak naznačila soudkyně Dita Řepková, nemusí jít do vězení až na dva roky, které jim podle trestního zákoníku hrozí, ale mohou klidně odejít „jen“ s podmínkou. „Pokud se obžalovaní domluví na podobě trestu se státním zástupcem, nebudu do dohody nijak zasahovat,“ dodala a odročila jednání na 19. prosince.