Prodával plísňové džíny a seděl za podvod auty, Hošna inspiroval divadelníky

V jeho hudebních klubech vystupovaly největší české hvězdy, úspěšně prodával auta a před jeho obchodem Monako v Pekařské ulici stáli lidé fronty na tehdejší módní artikl – plísňové kalhoty.



Příběh Rudolfa Hošny, nejznámějšího polistopadového brněnského podnikatele, odsouzeného za mnohamilionovou zpronevěru, přenesli na jeviště místní divadelníci.



Hošnovými životními osudy je volně inspirovaná nová hra Král kovodžínoviny aneb Vzestup a pád brněnského Gatsbyho, kterou právě nazkoušelo Divadlo 3+KK.

„Hledali jsme námět, jenž by vystihoval příčiny toho, v jaké politicko-ekonomické situaci se tato země nachází, a stále nás to vracelo do 90. let,“ vysvětluje výběr tématu režisér a autor scénáře Adam Steinbauer.



Napsat hru o Radovanu Krejčířovi či Františku Mrázkovi jim však přišlo prvoplánové. „Zajímavější bylo inspirovat se v podstatě neškodným podnikatelem. Náš protagonista František by trochu chtěl být gangster – jeho předobraz ale gangsterem nebyl,“ doplnil režisér.

Rudolf Hošna, mimo jiné promotér a producent filmu Trhala fialky dynamitem s Helenou Růžičkovou, se přesto v 90. letech „realizoval“ jako jednatel a společník firmy Autosalon Hošna.

Trest si odpykával v Kuřimi

Rudolf Hošna Narozený 14. září 1965 slovenskému otci a české matce. V Brně pracoval nejdřív jako kulisák v Janáčkově divadle. Koncem 80. let využil možnosti drobného podnikání a ve své firmě Monako (Móda na koleně) zbohatl na výrobě oděvů z takzvané kovodžínsoviny. Ihned po převratu začal podnikat ve velkém, prodával hlavně auta, ale stal se také producentem filmu Trhala fialky dynamitem a patřila mu rovněž agentura Pragokoncert. V Brně založil na více místech hudební kluby, například v pasáži Jalta v místě stejnojmenného kina. Kvůli velkým dluhům se stěhoval z místa na místo také se svými obchody automobilů, třeba z bývalé kavárny Opera na Vídeňskou. Prvně byl odsouzen v Brně roku 2004, před stíháním uprchl na Slovensko, kde v Bratislavě založil opět hudební klub Babylon. V rámci eurozatykače zde byl roku 2006 zatčen, odpykával si osmiletý trest odnětí svobody za zpronevěru. V polovině trestu byl propuštěn s podmínkou na svobodu a vrátil se na Slovensko.

A právě obchodování s vozy ho přivedlo až k soudu, který ho usvědčil, že od září do prosince 1993 odebral od mladoboleslavské Škody celkem 130 aut a následně je přeprodal. „Peníze ale použil pro svoji potřebu a na úhradu svých dalších závazků, aniž by za vozy automobilce zaplatil. Tím jí způsobil škodu ve výši nejméně 25 milionů,“ zaznělo v roce 2007 u Vrchního soudu v Olomouci.

Ve snaze vyhnout se trestu Hošna zamířil na Slovensko, kde získal občanství, a vydán byl až na základě eurozatykače. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu a také ústavní stížnost kvůli údajnému porušení práva na spravedlivý proces.



Marně. Verdikt osm a půl roku vězení si začal odpykávat v Bratislavě, později ho převezli do věznice v Kuřimi na Brněnsku. Zhruba v polovině trestu se dostal na svobodu na podmínku. Teď znovu žije na Slovensku.

Podle dramaturga Libora Brzobohatého jde v divadelní hře o generační pohled na etapu českých dějin, kterou autoři sami zažili jako děti. „Až teď si sami uvědomujeme, nakolik nás a českou společnost tato zmatená a divoká doba poznamenala. A nakolik si negativní dopady událostí na politické scéně stále neseme s sebou,“ zamýšlí se.

Přestože jde o příběh inspirovaný skutečnou postavou, divadelníci upozorňují, že se nesnaží o dokumentární drama, nýbrž do hry vložili silný autorský vklad. „Je to naše reflexe české společnosti té doby. Příběh je posunutý, události jsou interpretované, aby byly dramatičtější a fenomén 90. let lépe divadelně vystihovaly,“ hlásí Steinbauer.

Na nátlak Hošny jméno změnili

Ve hře se tak objevují vyfabulované prvky. Autoři popustili uzdu své fantazii třeba u scén vykreslujících proslulé divoké večírky, které Hošna pořádal ve své vile v Pisárkách pro hvězdy tehdejšího šoubyznysu.

Informace o Hošnovi čerpali jak z médií, tak z rozhovorů s pamětníky doby a s jeho známými. Bývalého majitele agentury Pragokoncert a producenta dokonce kontaktovali.



„Dlouho nereagoval, ale minulý týden se nám ozval. Proti představení se vymezoval a nesouhlasil s naší interpretací některých informací,“ líčí Brzobohatý. Nelíbilo se mu ani to, že by hlavní postava měla vystupovat pod jeho jménem. Aby se vyhnuli právním sporům, tak jej divadelníci změnili.

Redakce MF DNES se snažila získat i stanovisko samotného Rudolfa Hošny, nicméně nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS.

Za informacemi, které se o něm ve hře objeví, si nicméně autoři stojí. „Uvedeme ji, protože nejde o dokumentární drama, ale historickou fikci. Zamýšlíme se nad tím, jak to mohlo být,“ dodává Steinbauer.

Premiéra Krále kovodžínoviny je v plánu na březen. Protože kvůli covidu ještě nějakou dobu potrvá, než se divadla otevřou, plánují ji připravit pro portál Dramox, který nabízí záznamy představení. „Nejde ale jen o záznam, dílo oživujeme filmovými prostředky,“ podotýká Brzobohatý. Na webu už je ke zhlédnutí jejich hra Orten! o básníku Jiřím Ortenovi.

Divadlo, které vzniklo před dvěma lety, zkouší na sklepní scéně v domě U Tří knížat, kde nově sídlí Divadlo Koráb. Ne náhodou název 3+KK připomíná označení velikosti bytu. Odkazuje totiž k fenoménu a silné brněnské tradici bytového divadla.