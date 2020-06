Rozvoz potravin se šíří i do vesnic, podle starostů však narazí

Obchod, který nechce kvůli ztrátám nikdo provozovat nebo má otevřeno jen pár hodin denně a ceny tu nejsou právě příznivé. To je realita v mnoha obcích. Nově mají Jihomoravané i v tom nejmenším městě a vsi možnost objednat si potraviny v e-shopu s dovozem až do domu, podobně jako to funguje třeba s oblečením.

Potravinový e-shop nově rozjela firma ze Strážnice na Hodonínsku, ale i významný hráč na republikovém trhu. Spuštění služeb urychlila pandemie koronaviru a zvýšená poptávka po „bezdotykovém“ nakupování.

„S myšlenkou jsme si už nějakou dobu pohrávali a v okamžiku přechodu do koronavirové doby nebylo na co čekat. V době největší krize jsme viděli, že je tu velká skupina lidí, která nemá moc možností, jak nakupovat. Zároveň nemá potřebu vybírat si třeba z patnácti druhů sýra, ale potřebuje základní potravinový nákup,“ říká Lukáš Drlík, ředitel strážnické společnosti Zdravé stravování, provozující e-shop www.mininakup.cz.

Firma využije vybudovanou rozvozovou síť, která má pokrytí téměř po celé republice. Řidiči zajíždějí i do menších obcí jihomoravských okresů, vyjma Blanenska a Znojemska. Pokud ale odtud bude poptávka, firma je připravená zavážet i sem. Doprava stojí 20 korun.

Výběr je zatím omezený

V e-shopu se dá pořídit základní denní nákup, je tu vše od mléčných výrobků přes pečivo, zeleninu, uzeniny a nápoje až po chlazené a trvanlivé potraviny. V sortimentu mají i vlastní řadu několika desítek výrobků – od chlazených trvanlivých jídel a polévek po ořechová másla a dezerty.

Podmínkou nákupu je, aby si člověk koupil čerstvá chlazená jídla pod značkou Zdravé stravování, na která se nutriční tým firmy prioritně specializuje. Časem by se měla služba otevřít pro všechny, i pro ty, kteří krabičky nechtějí.

„Jakmile vyladíme software, podmínky a operátory, tak bychom rádi službu otevřeli i ostatním,“ dodává Drlík.

Další firmou, která usnadňuje nákupy už i v regionech, je známý Košík.cz. Vybírat je možné skoro ze dvou tisíc položek s doručením do druhého dne na jakoukoli adresu. Zatím nabízí pouze trvanlivé potraviny. Minimální hodnota objednávky je pětistovka, nad 1 200 korun je doprava zdarma, jinak vyjde na necelých šedesát korun.

Podle šéfa Košíku Tomáše Jeřábka je rozvoz základního sortimentu předvoj pro celorepublikové rozšíření služby. „Jsme připraveni dokázat, že nakupování potravin po internetu rozhodně není pouze metropolitní službou a naší expanzí do regionů máme šanci významně zvýšit dostupnost potravin pro každého, ať bydlí kdekoli,“ podotýká.

Zároveň přiznává, že distribuce potravin je velice složitá disciplína. „Zásobování skladů při dodržování všech norem včetně teplotního řetězce vůbec není jednoduché a pokrytí celé republiky znamená výstavbu celé řady distribučních center,“ líčí Jeřábek.

Ani kupní síla v regionech zatím není taková, aby se taková investice vyplatila, i proto jsou dnes obsluhovány ze skladů ve velkých městech. To ale není české specifikum, podobné je to i na Západě.

Senioři upřednostní kamenné prodejny kvůli povídání

Podle Drlíka může e-shop aktuálně pomoci seniorům, pro které bude ještě nějakou dobu přetrvávat doporučení vyhýbat se místům s vysokou frekvencí lidí, navíc jim odpadne fyzická zátěž spojená s nákupem. Starostové si však spíše nemyslí, že by tato věková skupina u nákupů online zůstala.

„Služba dovozu potravin až do domu pomoci určitě může, i když si myslím, že nejdříve ji začne využívat mladá a střední generace – senioři přece jen nákupy přes internet běžně nevyužívají a jednoznačně preferují nákupy v kamenném obchodě,“ míní starosta obce Hrubá Vrbka na Hodonínsku Pavel Gráf (Hrubá Vrbka).

I starostka obce Šardice rovněž na Hodonínsku Blažena Galiová (Šardice – místo pro život) si myslí, že tuto možnost ocení spíš mladí lidé, hlavně maminky na mateřské.

„Většina důchodců považuje cestu do ‚svých‘ potravin na nákup za něco jako společenskou událost, kdy mohou na chvíli vyjít z domu. Plánují si cestu do obchodu i dvakrát za den, aby se prošli a byli mezi lidmi,“ poukazuje.

Starosta Olešnice na Blanensku Zdeněk Peša (SNK), který je zároveň předseda jihomoravské organizace Spolku obnovy venkova, poukazuje, že mnohé malé obchody na vesnicích již provozovatelé uzavřeli a další to čeká, protože lidé raději pořádají „spanilé jízdy“ do předměstských nákupních center v honbě za slevami.

Nečeká proto, že by se podařilo potravinovým e-shopům na venkov snadno prorazit. I on to zdůvodňuje potřebou osobního kontaktu starší populace. A mladší zvládají nakoupit cestou ze zaměstnání.

Co se dovozu hotových jídel týče, senioři obědy levněji než cizí strávníci nakoupí ve školních jídelnách nebo vývařovnách zemědělských společností, donášku zajišťuje pečovatelská služba nebo sousedka.

„Prostě venkov si se zrušením hospod s několika hotovkami k obědu a zrušením malých prodejen potravin poradil, jak mohl, když mu nic jiného nezbylo. Navíc zdravou zeleninu a ovoce s jistotou zdroje poskytne zahrada. Rentabilita e-shopu na venkově je velkým otazníkem. Malý počet potenciálních zákazníků a velké dopravní vzdálenosti budou zásadní limity,“ uzavírá Peša.