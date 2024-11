Další pruhy na D1 u Brna přibudou později, přednost dostanou práce na mostech

Silničáři hodlají přepracovat projekty na rozšíření úseku mezi 182. a 210. kilometrem. Reagují na obrovské dopravní komplikace, které začaly s loňským spuštěním prací v nejvytíženějším brněnském úseku mezi 194. a 196. kilometrem. Téměř každý den tam vznikají dlouhé kolony, mnohdy mají i desítky kilometrů. Zácpy ztěžují cestu nejen nákladním vozům, kteří čekají v lepším případě desítky minut, ale také řidičům osobních aut.

„Musíme hledat technické možnosti, jak tyto negativní dopady minimalizovat,“ prohlásil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Před samotným rozšířením se mají dělníci pustit do mostů, jež opraví a zároveň už připraví na zkapacitnění. Dohromady jich je zhruba patnáct a některé z nich jsou ve špatném nebo velmi špatném stavu, přičemž horší je už jen havarijní stav. „Mosty jsou největší brzdou, což se ukázalo i na současné stavbě. Ty bychom dělali v předstihu s menšími omezeními a pak bychom mohli dělat v rychlém sledu vozovku,“ nastínil Mátl s tím, že práce na mostech by si nevyžádaly tak velké omezení, jako je například v dnešním rozšiřovaném úseku.

V takovém případě by ale trvalo, než konstrukce budou hotové, což znamená, že řidiči by pravděpodobně museli vydržet jezdit stejně širokou vozovkou o něco delší dobu. K jejímu rozšiřování by totiž dělníci přistoupili až jako k poslednímu kroku. Podle Mátla by pak ale mohli postupovat relativně rychle a možná i vcelku. „Rozšíření by se nemuselo provádět po etapách osm let, ale třeba za dvě stavební sezony by bylo celé hotové,“ upřesnil.

Pro Brno je tato myšlenka podle místního radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) nová. „Zatím jsme o ní nediskutovali s ŘSD ani uvnitř města. Protože ale máme se silničáři dobré vztahy, očekávám, že v momentě, kdy by mělo dojít k takhle významné změně oproti stávajícímu stavu, sejdeme se a určitě se dohodneme,“ reagoval.

Navzdory uvažované změně strategie rozšiřování trvá Mátl na tom, že dálnice má mít šest pruhů v celé délce do roku 2030, i když zároveň řekl, že dva až tři roky budou ještě trvat výkupy pozemků a příprava pro vydání stavebních povolení, což vychází na rok 2027. Dohromady jde o přestavbu téměř třiceti kilometrů dálnice, sedmi mimoúrovňových křižovatek a výstavbu jedné nové na Černovickou terasu v brněnské Slatině. Do prací se dělníci pustili v létě loňského roku.

Širší pruhy i provizorní napojení na dálnici

Silničáři si všímají, že kvůli často obrovským kolonám okolo Brna volí někteří řidiči při cestě do východní části republiky raději cestu přes nedostavěnou dálnici D35. Příští rok má být na této trase navíc dokončený obchvat Vysokého Mýta a za tři roky Litomyšle. Celá trasa by měla být hotová v roce 2029. Šoférů využívajících severní alternativu je však v současnosti jen zlomek.

Mezi další technické možnosti, které by mohly snížit negativní dopady rozšiřování D1 na dopravu, patří podle Mátla vytvoření provizorního napojení na dálnici a širší pruhy v omezeních. Podle zkušeností silničářů z rozšiřovaného úseku stačí pro plynulejší provoz i 25 centimetrů. „Jakékoliv zprůchodnění dokáže současný stav vylepšit a zvýšit kapacitu dopravy,“ poznamenal jihomoravský expert na silniční bezpečnost Pavel Čížek.

Bez ohledu na změnu strategie počítají silničáři podle původního plánu s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 a také s vybudováním nového křížení u průmyslové zóny Černovická terasa. „U první stavby nyní hodnotíme nabídky uchazečů, druhou začneme soutěžit v prvním kvartále příštího roku,“ informoval brněnský šéf ŘSD David Fiala.

Extrémně náročnou přestavbu křížení obou dálnic původně za zhruba čtyři miliardy korun chtějí silničáři spustit v příštím roce. Zahrne přebudování řady mostů. „Bude tam složité vedení dopravy. Některé mosty budou mít osmiprocentní sklon, obáváme se proto nájezdu kamionů. Vozovka tam bude mít v zimě dokonce automatický postřik, aby nezamrzla a kamiony po ní vůbec vyjely. V plánu máme i další technická opatření,“ zmínil Mátl s tím, že u této stavby musí být vše pečlivě nachystané, aby pak v tomto rušném místě nenastal byť jen jediný den prodlení.

Rozšiřování prvního úseku skončí v dubnu příštího roku. Práce stavbaři dokončí o dva měsíce dřív oproti původnímu plánu. Podle posledního sčítání intenzity dopravy v této části projelo zhruba 76 tisíc aut denně.