Most rozšířili, úzká cesta pod ním ale zůstala. Po dvou letech to napraví

17:06

Silnice v železničním podjezdu v Šámalově ulici v brněnských Židenicích se dočká rozšíření. Práce začaly v pondělí víc než dva roky poté, co zdejší řešení vyvolalo údiv široko daleko. Poté, co starý klenutý most nahradil výrazně širší viadukt, totiž pod ním zůstala stejně úzká vozovka.