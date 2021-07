Posbírali jsme desítky tun nepořádku, říká organizátor úklidu polí po tornádu

Jak se lišila sobotní akce oproti běžným spolku Ukliďme Česko?

Úklid po tornádu je organizován s krizovým štábem, který nás požádal, zda bychom jim pomohli zorganizovat dobrovolníky a posbírali nepořádek, který tam nafoukalo tornádo.



Minulý týden jsme organizovali úklidy v sobotu a v neděli, kdy se zapojilo zhruba dvě stě dobrovolníků. Uklízela se plocha asi 500 hektarů. Na tuto akci navázala sobotní, kde zůstala asi třetina polí, asi 200 hektarů, neuklizených.

Kde konkrétně jste se v sobotu pohybovali?

Uklízeli jsme pole mezi Moravskou Novou Vsí a Mikulčicemi, je to v ose, kudy šlo tornádo. Měli jsme tam vyznačené sektory, které je potřeba uklidit. Jedna skupina šla k železniční trati, hlavní úklid probíhal mezi silnicí, která spojuje Hodonín a Břeclav, a místní komunikací, co spojuje Moravskou Novou Ves a Mikulčice.

Měli jste dostatek dobrovolníků?

Abych pravdu řekl, tak to je trochu problém. Dobrovolníci se nikde nehlásili, neměli jsme přehled, kolik jich přijede. Museli jsme akci dimenzovat na desítky až tisíce. Minule jednotlivé týmy rozvážely autobusy po jednotlivých sektorech.

Včera přišlo asi sedmdesát dobrovolníků, ale uživili bychom klidně stovku i více, aby ten nepořádek z polí zmizel.

Bylo vás tedy málo?

Bohužel mám signály od jednotlivých vedoucích týmů, že nepořádku je tady opravdu hodně. Jsou to drobné kousky izolací, kusy střech, polystyrenu. Když se nevysbírají, tak mohou způsobit problém na technice, kterou používají zemědělci. Či se to může vpravit do země a tam to zůstat jako ekologická zátěž. Případně by se nebezpečné věci mohly dostat při zpracování plodin do potravního řetězce. Nejlepší by bylo sem nahnat armádu lidí, dobrovolníků a celé to vysbírat.

Překvapilo vás něco, co na poli nacházíte?

Hodně jsou to kusy izolací, kusy střech. Podél silnice byla nová alej, zůstalo z ní asi deset stromků, zbytek byl úplně poničen. Překvapila mě velikost těch kusů, co uprostřed polí nacházíme – dva krát dva metry velké plechy a podobně.

Naznačil jste, že byste uživili více dobrovolníků, plánuje váš spolek pokračovat v úklidu po tornádu?

Vyhodnotíme to s krizovým štábem, dáme jim report, jak to vypadá. Bude to pak na nich, aby případně uspořádali další akci. Je potřeba připravit zázemí pro dobrovolníky, aby měli například dostatek vody.

Ukliďme Česko Spolek Ukliďme Česko pořádá už osmým rokem úklidy černých skládek a nepořádku. Organizované akce probíhají nejčastěji během jara a potom je podzimní kolo v září, kdy je celosvětový úklidový den.

Jsou prázdniny, tak mě napadá, přijeli pomáhat i děti?

Že by přijela samotná mládež, to ne, ta má asi lepší zábavu. Ale rodiny s dětmi tu máme, například jsme tu měli rodinku dvou dospělých a tří dětí ve věku asi 12 až 15 let.

Svoz dobrovolníků jste organizovali?

Neměli jsme registrační formulář, kde lidé dali vědět, že přijedou. Udělali jsme to jednoduše, sraz byl ráno v devět hodin. A logistiku jsem měl naplánovanou, abychom zvládli, kdyby přišlo pět set lidí, ale počítal jsem, že může přijít jen dvacet lidí. Dopadlo to tak nějak mezi, zformovali jsme první a druhý tým a poslali je do sektorů, které byly dál. A pak ti dobrovolníci, co přišli později, tak ty jsme vysílali do bližších oblastí u našeho stanoviště.

Máte zváženo, kolik jste toho vysbírali minulý víkend?

Zváženo to není, protože jsou to pytle či kusy plechu, které dáváme k polním cestám či silnicím, aby se to následně svezlo, až bude k dispozici technika pro odvoz. Odveze se to na skládku. Můj odhad je, že to jsou desítky tun.