Na Kraví hoře rozšíří park, visutá promenáda nabídne nový pohled na Brno

Loni touto dobou vzbudil rozruch nápad, že by v těch místech mohla vyrůst nová městská nemocnice. Po kritice nakonec vedení Brna takový návrh odmítlo a předalo pozemky do užívání blízké hvězdárně, která nyní připravila projekt, jak celé území proměnit a začlenit do parku.

„Ústředním prvkem se v budoucnu stane visutá promenáda, takový prstenec v korunách stromů,“ uvedl architekt Martin Rudiš, který návrh zpracovával.

Díky svahu tak lidé nepůjdou na rozhlednu nikam do kopce, ale po tři a půl metru široké stezce se projdou po rovině mezi stromy a budou pozorovat východní část Brna nebo i vzdálenější obce na obzoru.

„Zjišťovali jsme, co dnes lidem na Kraví hoře chybí, a myslíme si, že je to hlavně kvalitní občerstvení a také rovná plocha pro pasivní i aktivní odpočinek,“ sdělil architekt.

Takové rovné plochy v kopcovitém svahu stávající zeleně skutečně nejsou. V tomto případě, i když jde o druhou stranu svahu, to má řešení. Zbourají se zchátralé domky ještě z dob druhé světové války a po nich vznikne nová zeleň a park.

Za rok bude park přístupný, říká šéf hvězdárny

Z asi dvaceti domků je dnes v majetku města pět. Jde tak jen o menší část celého areálu, který jinak patří Vysokému učení technickému v Brně (VUT). Škola už loni odmítla, že by parcelu městu prodala.

Přesto vedení Brna i školy naznačuje, že i tato část se může do budoucna lidem otevřít a proměnit do podoby bližší právě parku a jednou i propojit s parkem Kadetka, který je dole u Žižkovy ulice.

„Zabýváme se tím, jak s areálem dál. Zatím rozhodnutí nepadlo, ale bude se určitě vycházet i z technického stavu budov,“ řekla kvestorka VUT Daniela Němcová.

Už na podzim chtějí začít s prvními přípravnými pracemi, aby se pak na začátku roku mohlo začít s demolicí. „Za rok bude park přístupný,“ prohlásil šéf brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Podobně ovšem hovořil i loni, když pozemky od města přebíral, tedy že se areál otevře letos na jaře.

Tentokrát už by se to podle něj mělo skutečně povést. Má hotové dokumenty, aby mohl podat žádost na stavební úřad, a má i potřebné peníze. „Bude to stát tak do deseti milionů korun,“ sdělil.

Stezka korunami stromů za dva roky

Na mysli má ale právě jen odstranění plotů, demolice a úpravu nově vzniklých ploch parku. Už v tom není zahrnutá kruhová vyhlídka ani posezení pod ní či nedaleké občerstvení, které by také mělo být zabudováno ve svahu, aby nenarušovalo ráz a výhled.

„Pro nás je podstatné areál co nejdříve otevřít veřejnosti, protože pak už tady nikdo nic nepostaví,“ narážel Dušek opět na plány s nemocnicí, proti nimž sám ostře vystupoval.

Vyhlídkový prstenec s průměrem 42 a délkou 132 metrů ovšem bude finančně nákladnější. Šéf hvězdárny zatím žádnou částku neřekl, ale doufá, že se mu podaří peníze sehnat, aby se mohla tato brněnská stezka korunami stromů postavit už na přelomu let 2023 a 2024.

Nejsou to jediné změny, které se v této lokalitě chystají. Úpravy totiž čekají také náměstí Míru u Kraví hory. Loni brněnští radní rozhodli o vítězi architektonické soutěže a nyní se tento návrh rozpracovává.

„V jednom z následujících zasedání budou radní projednávat souhlas se zpracováním investičního záměru na úpravy náměstí. Dále například jednáme s vlastníky stavbou dotčeného pozemku, na kterém se nachází prodejna Brněnky, o majetkovém vypořádání za účelem uzavření smlouvy o spolupráci,“ přiblížil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.