Na brněnskou rozhlednu se hrnou davy, lesní cesty i ulice jsou plné aut

Obora Holedná na pomezí Jundrova, Bystrce a Kohoutovic je oblíbeným výletním cílem Brna, což v polovině prosince ještě umocnilo otevření nedaleké stejnojmenné rozhledny, jejíž konstrukce má připomínat kmen dubu.

V době, kdy je výběr míst k povyražení kvůli opatřením proti šíření koronaviru značně zúžený, se tak k nové atrakci vydávají zástupy výletníků. A během svátečních a víkendových dnů jejich proud ještě zesílil.

„Hlavně za hezkého počasí se tam protočí davy lidí. V Jundrově to dělá problémy s parkováním, zvlášť v Dubové a Březové ulici. Návštěvníci nechávají auta, kde se dá, někteří zajíždí až k bráně do lesa,“ popisuje Radek Janoušek, který právě v Jundrově bydlí.

Na lokalitu se proto zaměřili strážníci, kteří zde od poloviny prosince zaznamenali necelou stovku dopravních přestupků.

„Ty se kumulují v souvislosti se zvýšeným zájmem o rozhlednu. Jedná se především o neoprávněné stání v obytné zóně a vjezdy na lesní cestu, na níž je zákazová značka,“ informuje mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Nadměrný počet aut přitom není jediným negativním jevem. „Lidé bohužel přinášejí odpadky. Nechávají na místě plechovky, petky a hlavně papírové kapesníky,“ stýská si Janoušek, který proto předběžně plánuje hromadnou úklidovou akci.

Zhroucení rozhledny nehrozí

Výletníci také často nedbají na kapacitu rozhledny, která je stanovena na dvacet lidí. „Během víkendu jich na rozhledně bylo i sto. Záleží na ukázněnosti, nebo spíš neukázněnosti návštěvníků. Občas stojí ve frontě, ale pak je zase další předbíhají,“ líčí Janoušek.

Rozhledna je v majetku Lesů města Brna, které však nemají kapacitu na to, aby počet lidí na ní hlídaly.

VIDEO: V oboře dokončují nejvyšší rozhlednu Brna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rozhledna je volně přístupná. Pokud by byla zpoplatněna, tak u ní samozřejmě bude obsluha, která by počet vstupů regulovala. Ale takto to není v našich silách,“ sděluje Pavel Jordan, který má ve společnosti Lesy města Brna na starosti technickou a stavební činnost.

Zároveň však ujišťuje, že zhroucení konstrukce kvůli nadměrné zátěži nehrozí.

„Kapacita nesouvisí s nosností, ta je několikanásobně vyšší než hmotnost lidí, kteří se na rozhlednu vejdou. Jedná se o organizačně-bezpečnostní opatření, aby šlo rozhlednu bezpečně opustit a aby zde byla úniková cesta pro případ například zdravotního problému, kdy by bylo potřeba někoho snést,“ vysvětluje Jordan.

„Bohužel lidé jsou zvyklí nedodržovat předepsaná opatření, a to nejen ve vztahu k této rozhledně. Kdyby dodržovali například dvoumetrové rozestupy, které jsou nařízeny vládou, tak by se tolik lidí na rozhlednu ani nevešlo,“ podotýká Jordan.



Zaparkovaná auta ucpala autobusovou smyčku

Holedná přitom není jediným místem, kde příliš velký nával lidí přidělává problémy. Do Mariánského údolí na opačné straně Brna se v sobotu vydalo tolik návštěvníků, že jejich auta ucpala zdejší autobusovou smyčku.

„A to přesto, že je na silnici namalované místo, které má zůstat uvolněné pro autobusy. Ty jsme museli odklánět přes Podolí a kruhový objezd v Bedřichovicích, odkud se vracely zpátky,“ přiblížila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Toto opatření trvalo zhruba hodinu. Mezitím policisté kontaktovali řidiče, kteří vozy blokující smyčku přeparkovali.