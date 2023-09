Znojemští politici se hádají i kvůli srazu sběratelů, vyčítají si naschvály

Členové opozičního Pro Znojmo pořádají setkání sběratelů v neděli 1. října v Centru Louka. A namíchlo je, že radnice ohlásila v takzvaném Domečku ve shodném termínu totožnou akci.

„Nikdy bych si nemyslel, že úlohou městské samosprávy je vlamovat se do činnosti občanské společnosti a konkurenčními událostmi ve stejném termínu zastiňovat a zeslabovat dobročinné akce,“ vysvětluje zastupitel Jiří Kacetl, proč uskupení Pro Znojmo napsalo starostce otevřený dopis.

Argumentuje v něm, že svou akci chystá od dubna a „zainteresovaní lidé, kteří o burze věděli, na souběh termínů upozorňovali“. Vyzvali tak starostku ke spolupráci, místo toho se obě setkání budou konat zvlášť.

Vedení města odmítá, že by šlo z jeho strany o schválnost. Odvolává se na to, že znojemský filatelistický klub pořádá sraz od jeho prvopočátků v 60. letech minulého století. Nyní se obrátil na radnici s nabídkou spolupráce při organizaci a ta ji s ohledem na prestiž klubu a dlouholetou tradici akce s potěšením přijala.

„Bude se konat v tradičním termínu 1. října, jako tomu bylo po celá desetiletí. Nerozumím, jak by to mělo souviset s jinou akcí, kterou pořádá Pro Znojmo. Setkání sběratelů je navíc akce apolitická, spojovat její konání s politickou stranou by bylo znevažováním jejího historického odkazu,“ říká mluvčí radnice Pavel Kovařík.

O atmosféře ve Znojmě pak svědčí, že někteří politici berou osobně fotografii na titulní straně jednoho z místních týdeníků zvoucí na městskou akci. Na ilustračním snímku je totiž při jeho zvětšení vidět penis.

Trestní oznámení kvůli záhadným pracím

Souběžně se „sběratelskou aférou“ se rozjíždí i jedna vážnější. Město podává trestní oznámení kvůli podezření z nehospodárného nakládání se svým majetkem ze strany předchozího vedení.

„Zjištěná podezření budou postupně, jak budou zpracovávána, předkládána státnímu zastupitelství,“ oznamuje advokát zastupující radnici Radek Ondruš s tím, že město v zájmu objektivity a nestrannosti požádalo krajského státního zástupce o předání věci policii i zastupitelství mimo okres.

Jako první byl státnímu zastupitelství předán k prošetření případ, kdy byly od roku 2011 uzavírány opakující se dohody o provedení práce s jedním nejmenovaným člověkem. Byť mu radnice vyplatila přes 700 tisíc korun, nebyly nalezeny žádné písemné stopy o jeho činnosti ani doklady, že by práce byla vůbec odvedena. Od zmíněného roku město vedl sociální demokrat Vlastimil Gabrhel, kterého v roce 2018 vystřídal jeho tehdejší spolustraník Jan Grois.

Nedávno pak radní Růžena Šalomonová (SPD) vyhrála žalobu na ochranu osobnosti a bývalý starosta Jakub Malačka (Naše Znojmo, dříve ČSSD) se jí musel omluvit za dřívější výroky, že lže a pokusila se zfalšovat zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva.

Starostka zrušila tradici

Vyhrocené bylo i pondělní zastupitelstvo. To od obnovy demokratické městské samosprávy v 90. letech vždy začínalo zprávou starosty o činnosti rady od posledního zasedání, v níž zastupitele seznamoval s usneseními, případě je vysvětloval.

Nynější první žena Znojma Ivana Solařová (ANO) si však opatřila právní stanovisko, podle něhož dospěla k názoru, že již nebude v tradici pokračovat, a jen konstatovala, kolikrát se radní sešli. Schůze jsou prý ze zákona neveřejné a získat informace může každý písemně.

Opozice protestovala, že schůze neveřejné jsou, ale usnesení ne. „Marně. Naše další připomínky byly utnuty a všechny naše protesty byly vykázány až na konec zasedání zastupitelstva. Ještě tento šok rozdýcháváme,“ zlobili se zástupci Pro Znojmo s tím, že krok starostky považují za malou antidemokratickou revoluci.