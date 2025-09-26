Vedení Rosic hledalo cestu, jak fotbalový stadion s dvěma travnatými plochami a administrativní budovou odkoupit, celé léto. Politici si nechali vypracovat posudky pro představu, kolik peněz by museli do stárnoucího areálu investovat, a zkoušeli nastavit modely rozpočtů pro další roky tak, aby je stadionu nenabouralo.
Pár dnů před vypršením dohody se stávajícím majitelem Zdeňkem Fukanem, že se rozhodnou do konce září, zda město stadion koupí, vyšlo z rosického zastupitelstva zamítavé stanovisko.
|
Fotbalový bizár: Rosice místo záchrany spadly, o hřiště se mají dělit se psy
„Je to rozhodnutí, které přichází po pečlivém posuzování situace, ale i přesto nás mrzí. Od začátku jsme brali celou investiční akci jako strategický projekt a byl opravdu velký zájem na tom, aby to klaplo,“ stojí v prohlášení města.
Rosice v něm konstatují, že by na nutné opravy stadionu a jeho vybavení padlo až 30 milionů korun. „S ohledem na tato zjištění jsme vlastníkovi předložili protinávrh s nabídkovou cenou 46 milionů korun, který by městu umožnil zachovat prostor pro nutné investice do areálu. Vlastník naši nabídku nepřijal. Zastupitelstvo následně rozhodovalo o koupí nemovitostí za původní nabídkovou cenu ve výši 80 milionů korun, kterou i na základě doporučení finančního výboru neschválilo,“ sděluje město.
80 milionů korun
požadoval za fotbalový stadion v Rosicích jeho majitel Zdeněk Fukan. Město mu nabízelo 46 milionů. Na transakci se nakonec zúčastněné strany nedohodly.
Co bude se stadionem – a v návaznosti na to i s rosickým fotbalem – dál, je nyní nejasné. V první polovině roku jeho majitel Fukan oznámil, že zájem má společnost provozující výcvik psů. Podle jeho slov by jedno ze dvou hřišť v Rosicích k cvičení využívala.
„Ale ne tak, jak se říká, že by psi byli na hřišti místo fotbalu. To vylučuji. Jednou týdně by si kynologové na hřiště donesli své mobilní překážky, po cvičení by si je zase odnesli, a to by bylo všechno. Fotbalisté se bát nemusí, že by o hřiště přišli úplně,“ tvrdil tehdy. Přiznal ale také, že přednější by pro něho byla dohoda s městem.
Poté, co tato možnost padla, je bývalý dlouholetý předseda rosického klubu v dalších vyjádřeních odměřený.
„Nebudu zveřejňovat, jaký zvolím další postup. Nevím, jak to udělám, ani v jakém časovém horizontu se rozhodnu. I kdybych stadion prodal, tak to ale přece neznamená, že tady skončí fotbal. Nevím, co v tom kdo hledá za senzace,“ uvedl pro iDNES.cz. Dodal, že postoj města ve věci odkoupení stadionu ho nepřekvapil. „Předpokládal jsem, že to tak dopadne,“ sdělil stručně.
Fotbalisté mají stadion za korunu
Ani svým nástupcům ve vedení oddílu, jehož mužské áčko aktuálně paběrkuje na dně tabulky krajské soutěže, Fukan své další záměry se stadionem nesdělil. Zatím ho Slovanu Rosice pronajímá za symbolickou korunu na smlouvu na dobu neurčitou.
„Řekl nám, že nás bude včas informovat. My jsme tedy v nájmu a čekáme, co bude. Pokud by k prodeji stadionu došlo, jednali bychom s jeho novým vlastníkem,“ krčí rameny předseda oddílu Petr Soustružník, který vedení klubu od Fukana po minulé sezoně převzal. Ačkoliv se prý k dohodě současného majitele s městem neupínal, souhlasí s tím, že převzetí stadionu městem by fotbalu přineslo klid. „Pro nás by to bylo jednodušší, než aby měl stadion někdo cizí,“ uvažuje.
O tom, že fotbalisty mohou z jejich hřiště vytlačit kynologové, se prý snaží nepřemýšlet. „Zatím jako klub jedeme dál a co bude, to stejně nezáleží na nás. Fungujeme, provoz máme dosud neomezený. Především se snažíme sehnat finance, protože sice nás nájem stojí jednu korunu, ale péče o dvě hřiště a zbytek areálu stojí nemalé peníze,“ říká Soustružník.