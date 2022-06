V Kuřimi otevřela experimentální laboratoř s roboty, zapojí se i malé firmy

Usnadnit jim to má speciální laboratoř, která se na začátku června otevřela v Kuřimi na Brněnsku. Na jednom místě najdou zástupci firem osmnáct různých technologií, které jim mohou pomoci zefektivnit vlastní výrobní proces.

„Například tady máme pracoviště zaměřené na malosériovou nebo kusovou výrobu. Chceme tím ukázat, že i požadavky na výrobu jednoho kusu, jaké jsou v malých firmách, se dají zautomatizovat,“ uvedl ředitel laboratoře Intemac spadající pod JIC Radomír Zbožínek.

Obavy, zda se to vyplatí, podle něj nejsou namístě. „Ukazujeme, že je možné mít kusovou výrobu za cenu sériové,“ naráží na další výhodu, kterou robotizovaná linka může firmám přinést. Návratnost nákladů tak může být velmi rychlá.

Dalším bonusem je fakt, že robotická ramena, která například ověřují kvalitu, mohou jeden týden kontrolovat jeden druh výrobku, ale když poté přijde jiná zakázka, je možné je lehce přeprogramovat a nastavit na jiné druhy produktů. Zbožínek tak mluví o technologiích umožňujících vysokou flexibilitu.

Firmy se už dříve obracely na Intemac s prosbami o pomoc právě s digitalizací a robotizací výroby, jenže dosud se většina záležitostí řešila jen u stolu, zatímco teď je možné si vše doslova osahat.

„Zájemci to vidí přímo na vlastní oči, můžou si to zkusit, představit. Často se totiž k těm technologiím nedostanou a nevědí, jak by díky nim mohli zlepšit výrobu, konkurenceschopnost nebo také snížit náklady,“ poznamenal ředitel JIC Petr Chládek.

V Kuřimi, kde mimochodem sídlí řada průmyslových podniků, čekají, že o zkušební laboratoř bude mezi drobnými podnikateli velký zájem. Navíc do budoucna nechtějí zůstat jen u stávajících osmnácti strojů.