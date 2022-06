Vina za smrt není jednoznačná. Soud vyhověl řidičce SUV, která přehlédla dítě

Podle Nejvyššího soudu (NS), na jehož rozhodnutí z konce března upozornil server Novinky.cz, však vina obžalované není jednoznačná. NS proto předchozí už pravomocný verdikt zrušil a nařídil nové projednání věci u Krajského soudu v Brně.

Jde o případ z května 2020, kdy podle spisu Natalie K. za volantem rozměrného vozu značky Mercedes-Benz odbočovala do klidné ulice v obytné části Brna, kde si hrály děti. Devatenáctiměsíční holčička ve chvíli, kdy její matka otevírala garáž a nehlídala ji, vzala odrážedlo od kamarádů a vjela na něm do silnice.

U retardéru na začátku ulice se střetla s projíždějícím mercedesem. Řidička holčičku přes vysokou přední část vozu vůbec neregistrovala. Dítě na místě zemřelo.

Odvolací senát Krajského soudu v Brně za to loni řidičce zpřísnil trest vynesený dříve Městským soudem v Brně, a to na dva roky vězení s podmíněným odkladem na dva a půl roku. K tomu přidal čtyřletý zákaz řízení.

Žena přitom požadovala zproštění obžaloby. Proti pravomocnému verdiktu proto podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Kurýr by tam zajet mohl, matka se spícím dítětem ne?

Ohradila se například proti výroku, že neoprávněně vjela do ulice se značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ z důvodu své pohodlnosti.

Ke svým příbuzným jela se spícím dítětem v autosedačce, které by musela přenášet spolu s dalšími věcmi několik stovek metrů.

„Dovedeno ad absurdum, podle názoru odvolacího soudu by do ulice mohlo vjet např. i vozidlo zásilkové služby nad 3,5 tuny s dovozem drobného balíčku obsahujícího náramkové hodinky, avšak příjezd matky se spícím dítětem do domu její příbuzné s celkovou váhou dítěte včetně sedačky a osobních potřeb dítěte i matky asi 20 kg by byl nepřípustný,“ stálo v dovolání.

Nejvyšší soud konstatoval, že značka zákazu vjezdu motorových vozidel neměla primárně sloužit k ochraně zdraví chodců v ulici, spíš ke zmírnění dopravy. Řidička podle něj neměla nárok využít výjimky, zároveň ale nelze dovozovat, že porušením zákazu způsobila smrt dítěte.

„Ze samotného porušení zákazu vjezdu všech motorových vozidel, i když se na obviněnou skutečně nevztahovala výjimka podle dodatkové tabulky umožňující vjezd dopravní obsluhy, nelze dovozovat i existenci a následné porušení důležité povinnosti řidiče motorového vozidla uložené mu zákonem o silničním provozu,“ píše se v rozhodnutí.

Navíc - a to NS uznal jako chybné - se v rozsudku odvolacího krajského soudu operovalo s tím, že žena vjela do obytné zóny, kde měla výskyt hrajících si dětí předpokládat.

Není ovšem prokázáno, že by ulice byla označena značkou „Obytná zóna“, která provoz upravuje zcela jiným způsobem než zmíněný zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou.

Soud musí znovu hodnotit posudek i vinu matky

V dovolání se polemizuje také se závěry soudů nižší instance nad znaleckým posudkem z oboru dopravy. Ten mimo jiné hodnotil, zda žena zpoza volantu mohla vidět dítě včas. Řidička sice jela velmi pomalu, podle znalce však ve svém SUV nemohla vidět prostor devíti metrů před autem.

„Když přijížděla, viděla na vozovce děti. Musela proto jet tak, aby stále viděla na cestu před sebou. Požadovat to po řidičích takových vozidel je obtížné, ale spravedlivé. Znalec řekl, že neviděla devět metrů před auto. To je, jako kdyby řídila kombajn,“ prohlásil k tomu dříve soudce městského soudu Michal Kabelík.

Dále se obžalovaná dovolávala posouzení spoluviny matky dítěte, která měla holčičku hlídat. Krajský soud v odvolacím řízení konstatoval, že matka vinu nenese.

I tím se nyní bude muset zabývat znovu a řídit se právním názorem Nejvyššího soudu. V případu tak nyní není žádné pravomocné rozhodnutí a čeká se na nový verdikt.