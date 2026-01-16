„Vystupte si z vozidla, a jestli máte nějakou škrabku, tak budete škrábat tamto okno,“ vyzval řidičku policista a ukazoval přitom na sklo u předního spolujezdce. Žena jej totiž očistila velmi ledabyle, na pravé boční zrcátko proto viděla zevnitř vozu jen stěží, pokud vůbec.
„Tady máte takový malý průzorek,“ poznamenal policista.
Na dotaz, proč si neočistila celé okno, řidička odpověděla, že byla líná. „Jedu jen kousek,“ prohlásila.
Policista ženu zároveň upozornil, že jí při jízdě ze střechy vozu odlétávaly kusy sněhu na auta jedoucí za ní. „Vy jste si toho ani nevšimla,“ dodal.
Řidiči by měli při aktuálním počasí věnovat údržbě vozu větší pozornost než obvykle. „Je třeba očistit od zmrazků a sněhu nejen čelní sklo, ale i další skla, kapotu a střechu, stejně tak i světla,“ vyjmenoval dopravní policista Petr Matoušek.
Kromě ohrožení dalších aut může být sníh ponechaný na střeše rizikem i pro člověka za volantem. Při prudkém brzdění totiž hrozí, že sjede na přední sklo a znemožní jakýkoliv výhled.