Při divoké honičce Brnem srazili motorkáře. Hazardérům hrozí až deset let vězení

Policejní komisař sdělil oběma šoférům vozů značky BMW, kterým tehdy bylo 25 a 31 let, obvinění z obecného ohrožení. „Za to jim hrozí právě až osm let vězení. Ten, který srazil motocyklistu, má navíc obvinění z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, u čehož je trestní sazba až deset let,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala pro iDNES.cz.

Prověřování divoké jízdy trvalo téměř rok. „Bylo hodně svědků a kamerových záznamů, které museli kolegové vyhodnotit,“ vysvětlil mluvčí.

Řidiči vyrazili na divokou jízdu z čerpací stanice na Vinohradech, odkud ve vysoké rychlosti sjeli z kopce k bývalým židenickým kasárnám. Poté si to i protisměrem namířili na Gajdošovu ulici.

Tam uvízli v křižovatce, mladší z obou šoférů nicméně nehodlal dál čekat, rozhodl se proto objet auto před sebou a i přes červenou na semaforu vyrazit přes křížení. V cestě mu ještě stál motorkář, kterého nárazem vyrazil ze sedla a on pak letěl několik metrů vzduchem. Záchranáři zraněného muže později převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění.

Závodění hazardéři ukončili až po ujetí dalších více než pěti kilometrů nárazem do zaparkovaných aut v ulici Za Mostem. Během divoké honičky se dopustili jízdy na červenou, kličkování v protisměru, nabourali čtyři vozy a způsobili škodu za minimálně čtvrt milionu korun.

Oba muži po definitivním nárazu podstoupili dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Starší z nich, jednatřicetiletý šofér tmavého vozu, měl pozitivní test na drogy, konkrétně kokain a marihuanu.