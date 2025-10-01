Mladík v Brně výrazně překročil rychlost, strážníkům diktoval údaje svého bratra

Strážníci v pondělí odpoledne naměřili vozu BMW v Křižíkově ulici v Králově Poli rychlost 76 kilometrů v hodině, přestože v místě je povolena padesátka.
„To by samo o sobě stačilo na čtyři trestné body a pokutu, která na místě může dosáhnout 3,5 tisíce korun a ve správním řízení i 10 tisíc,“ poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Mladík za volantem hlídce tvrdil, že doklady nechal doma, osobní údaje jí tak nadiktoval. Jejich kontrola však odhalila nesoulad. „Fotka v evidenci obyvatel nesouhlasí, takže jste řekl někoho jiného, že? Nějaké jiné příjmení a jméno, nevzpomenete si?“ uhodil strážník na řidiče.
Vzápětí se ukázalo, že muž z Náchodska se vydával za svého bratra, protože sám má platný zákaz řízení. „Jeho porušením se stal důvodně podezřelým z trestného činu,“ uvedl Ghanem. Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí řidiči až dvouleté vězení.