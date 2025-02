Autobusák nadýchal skoro čtyři promile, přitom vezl lidi. Ve voze měl prázdnou lahev

Že je něco špatně, si všimly dvě ženy v osobním autě. V pondělí před polednem se snažily autobus předjet, ten však kličkoval ze strany na stranu.

Po předjetí ženy ve zpětném zrcátku sledovaly, zda je řidič v pořádku. Nakonec zastavily na čerpací stanici u Slavkova u Brna na Vyškovsku, kam zamířil také autobus, který tam naboural do kontejnerů na tříděný odpad.

„Ženy běžely do autobusu zjistit, zda jsou všichni v pořádku. Naštěstí se vše obešlo bez zranění. Co se ale nedalo přehlédnout, byl závan alkoholu u řidiče,“ popsala policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Jedna ze žen z osobního auta přivolala policisty, kterým řekla, že šoféra do jejich příjezdu zkusí zadržet. Dvaapadesátiletý muž následně nadýchal 3,78 promile. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až pětileté vězení.

Jde o ojedinělý exces, říká dopravce

Vůz společnosti ČSAD Uherské Hradiště mířil z Brna do Uherského Hradiště a na palubě vezl devatenáct cestujících.

„Za posledních dvacet let si na podobný případ nevzpomínám. Někdy se stalo, že se objevil zbytkový alkohol v hodnotě do 0,3 promile, ale nic takového. Jedná se o zkratkovité jednání jednotlivce,“ uvedl vedoucí autobusové dopravy zmíněné společnosti Zdeněk Procházka, podle něhož řidič stál v Brně před odjezdem tři hodiny.

Policisté zveřejnili snímek, na němž je v přepravce položená vypitá láhev vodky. Šofér jim řekl, že pít začal už předchozí den odpoledne. Například na otázku, odkud jel, však reagoval, že „odnikam.“

„Řidič samozřejmě přišel o profesní způsobilost, takže mu bude automaticky ukončen pracovní poměr, protože jinou pracovní pozici pro něj nemáme. A také dále ponese následky svého jednání,“ poznamenal Procházka.

Ivan Kalus, který podle svých slov pracuje v ČSAD Uherské Hradiště pětapadesát let, označil událost za zcela ojedinělý exces. „Něco takového si pamatuju jedinkrát, a to někdy před 45 lety. Provádíme kontroly alkoholu podle předpisů, ale denně vypravujeme 130 autobusů, takže se všechno nedá uhlídat. Zvlášť, když autobus vyjíždí odjinud. Je to naprostá nezodpovědnost jedince,“ zmínil Kalus.