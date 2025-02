Pečlivě jsme uklízeli, dušuje se šéf restaurace, v níž inspekce našla myší trus

Druhou známou restauraci zavřela v Brně v několika dnech Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ve středu našla v podniku Burger Inn ve Skácelově ulici myší trus a zjistila zanedbaná opatření proti vnikání hlodavců do provozovny. Oznámila to na síti X jen dva dny poté, co kvůli nálezu švábů a špíny zavřela podnik Butcher s Grill & Pasta, fungující jen o pár set metrů dál.