Tržnice, knihovna, nebo bazén s wellness? O osudu lázní rozhodne referendum

„Tuto variantu volíme i proto, že žádný z návrhů vlastně není špatný. Těžko bychom se v koalici a celém zastupitelstvu dohodli na jednom využití, i když to vlastně všichni budou myslet dobře,“ poznamenává starosta města František Koudela (ODS).

První nápad na využití městských lázní v podstatě kopíruje jejich původní účel. „Mnoho obyvatel se stále nemůže smířit s tím, že byly po otevření krytého bazénu v areálu plovárny Louka zrušeny. Několik generací školáků ze Znojma i širokého okolí zde prožilo povinné plavání a s tímto místem mají spjaté vzpomínky na dětství,“ vysvětluje místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci).

Pokud by tedy tento plán vyšel, mohli by místní využívat osmi nových plaveckých drah i wellness prvků. Protože však město není schopné provozovat dva takové bazény, ujal by se projektu z větší části soukromý investor.

Další vhodnou variantou je přestavba budovy na městskou knihovnu s komunitním centrem. Kromě tradičních knihovnických služeb by lidé mohli využít i digitálních laboratoří nebo sousedských dílen. „Důležité je, že by zůstala zachována ikonická bazénová hala. Venkovní areál nabídne terasu, letní čítárnu, komunitní zahrádku či dětské hřiště,“ upřesňuje Koudela.

O čem se rozhoduje Kde: referendum ve Znojmě Kdy: v sobotu 29. března 2025 od 8 do 21 hodin Co: Lidé si vyberou, zda místo městských lázní chtějí bazén s wellness, komunitní knihovnu, tržnici, sportovní halu, nebo zábavní centrum. V případě hasičské zbrojnice zvolí, jestli z ní chtějí centralizovaný městský úřad.

Reagovat na zvýšenou poptávku po dalším „pohybovém“ zařízení se město snaží návrhem na novou sportovní halu. Rozšířila by tak kapacitu druhého objektu v ulici F. J. Curie, která bývá pravidelně vytížená. Projekt slibuje tribunu pro 560 diváků, fitness, taneční sál, tělocvičnu, lezeckou stěnu, multifunkční prostory, ale i wellness. „Dvě podobná sportoviště v těsné blízkosti navíc otevírají možnost pořádání větších republikových turnajů napříč různými sportovními disciplínami,“ konstatuje místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

Stejně tak chybí zařízení s vnitřními a venkovními atrakcemi, které nabídne celoroční zábavu pro děti všech věkových kategorií i dospělé. Součástí by byla vnitřní herna určená i pro nejmenší děti, pro starší by pak vznikl jump park na místě bývalé bazénové haly. Na návštěvníky by čekalo také molitanové moře, opičí dráhy nebo místa na hraní basketbalu. V případě přívětivého počasí budou pro rodiny připraveny i venkovní atrakce, jako je závodní okruh pro motokáry a vodní svět. Případnou alternativou je menší dopravní hřiště.

Zatímco výstavbu všech těchto zařízení současný územní plán města dovoluje, u toho posledního, tedy kryté tržnice, to neplatí. „V případě vítězství tohoto návrhu by bylo nutné přistoupit ke změně územního plánu, což by mohlo zabrat i rok,“ konstatuje Koudela.

Pokud by si jej přesto lidé zvolili, těšit se mohou na produkty od drobných i větších regionálních obchodníků a zemědělců, kvalitní rychlé občerstvení nebo výrobky z partnerských měst. Celoročně by tak mohli zakoupit produkty například z polského města Strzegom, italského Pontassieve nebo rakouského Retzu. Prostor bude díky rodinným a komunitním zónám možné využít i pro nepravidelné akce, jako jsou bleší trhy, sběratelské burzy nebo sezonní slavnosti.

Všechny úřady na jednom místě

Naopak pro využití staré hasičské zbrojnice město v referendu nabízí pouze jednu možnost. V případě, že nadpoloviční většina voličů a zároveň 25 procent všech oprávněných lidí s ní bude souhlasit, vznikne tu centralizovaný městský úřad.

„Na jednom místě by si tak člověk mohl vyřídit vše od občanského průkazu až po stavební povolení. Přesunuly by se tam všechny odbory, které vykonávají přenesenou působnost územní samosprávy, zatímco část úřadu zabývající se samostatnou působností obce by spolu s matričním úřadem a vedením města zůstala v Obrokové ulici,“ upřesňuje plán Kacetl.

Pokud by nápad neprošel, nabízí vedení Znojma alternativu v podobě výstavby startovacích bytů. V takovém případě by ovšem přistoupilo na plánovanou rekonstrukci městského úřadu na náměstí Armády. „To je jeden z důvodů, proč s referendem tolik spěcháme a nechceme čekat na termín podzimních voleb do Poslanecké sněmovny,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Pokud totiž budou už na jaře vědět, že žádný centralizovaný úřad nevznikne, mohou o to dříve začít s rekonstrukcí toho stávajícího. „Kdybychom se to dozvěděli až na podzim, rekonstrukce by se mohla prodloužit až o rok, protože v zimě není možné měnit okna,“ dodává Malačka.

Hlasovat pro své favority budou lidé v tradičních volebních místnostech. Ačkoliv v případě rekonstrukce budovy městských lázní mohou vybrat více variant, vedení města apeluje, aby se rozhodli pouze pro jednu. „Hlasování tak bude průkaznější,“ tvrdí Malačka.

V současnosti se město zaměřuje na propagaci. Výsledky referenda budou totiž závazné pouze v případě, že se jej zúčastní více než 35 procent oprávněných voličů. K rozšíření povědomí radnice využívá webové stránky, sociální sítě i Mobilní rozhlas. „Od 18. února plánujeme také veřejné prezentace, od poloviny března pak komentované prohlídky budov,“ podotýká mluvčí města Petra Šuláková.