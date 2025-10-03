„Vyražená štola je široká pět krát pět metrů a celkem bude měřit 991 metrů. Její dokončení plánujeme na podzim 2027,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Štola poslouží k podrobnému průzkumu geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrů pro návrh budoucího tunelu. Ten má měřit téměř kilometr a půl.
Do budoucích tubusů mají řidiči zamířit nejdřív v roce 2032. Na jedné straně vyjedou poblíž spalovny a na druhé u loni otevřené estakády přes maloměřické seřaďovací nádraží a Tomkovo náměstí.
Ražba štoly vyjde ŘSD na bezmála 800 milionů korun. Než se do ní experti se svými stroji pustili, provedli pyrotechnici v květnu zhruba deset odstřelů v trase budoucího tunelu. Ozývaly se při nich mohutné dunivé rány, které se od křižovatky ulic Křtinská a Věstonická rozléhaly sídlištěm.
Na stavbu štoly se střelmistři ještě vrátí. Potřeba budou v momentě, kdy se dělníci razící tunel přiblíží ke konci. Nálože použijí u parku Akátky, kde tunel vyústí u silnice Rokytova poblíž estakády. V podzemí pod parkem by měla být tvrdá skála, kterou rypadla jednoduše neprorazí.
Práce na průzkumné štole potrvají tři roky. Politici v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) je slavnostně zahájili loni v první půlce září před krajskými volbami, reálně se však začalo kopat až zhruba o dva měsíce později.
Odstřely tunelu pod sídlištěm Vinohrady v Brně (květen 2025)
7. května 2025