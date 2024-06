Dopravní podnik ustoupil, zákaz rádia v brněnské MHD skončil. Vydržel měsíc

Na návratu k původní režimu se dopravní podnik dohodl se zástupci odborových organizací, takže od dnešního dne je opět umožněn poslech rádií a mluveného slova.

„Jsme zaskočeni a svým způsobem zklamáni, jak velkou vlnu zájmu veřejnosti, médií, některých politiků a zaměstnanců toto interní opatření vyvolalo,“ prohlásil generální ředitel DPMB Miloš Havránek s tím, že se neustále snaží zvyšovat kvalitu a především bezpečnost veřejné dopravy, což bylo i důvodem zákazu.

Za jeho zavedením stálo údajně zvýšené množství stížností z řad cestujících. Konkrétní čísla ale podnik nesdělil, a to ani jednomu z řidičů, který podal oficiální žádost o tyto informace.

Kolektivní zákaz se nelíbil řidičům ani odborářům a žádali právě cestu postihování konkrétních jedinců, kteří mají hudbu příliš nahlas.

Druhým důvodem ke striktnímu nařízení pak byl podle dopravního podniku zvýšený počet nehod, které zavinili přímo řidiči MHD. Zatímco v roce 2018 to bylo čtvrtina, loni už téměř třetina.

Zákaz rádií byl i kvůli tomu ostatně tématem nedávného jednání Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR). „Z aktuálních statistik nevyplývá, že by poslech hudby měl negativní vliv na práci řidiče. Tomuto tématu se budeme dále věnovat v návaznosti na existující odborné studie v této oblasti,“ uvedl výkonný ředitel SDP ČR Martin Chval.

DPMB říká, že odborné studie, které se věnují vlivu poslechu hudby na řízení, nejsou ve svých závěrech jednoznačné. „Z tohoto důvodu se chceme aktivně zapojit do studie Centra dopravního výzkumu, která by více objasnila vliv hudby či mluveného slova na bezpečnost řízení. Do doby, než studie přinese jasné výsledky, umožníme našim řidičům poslech hudby a mluveného slova, který ale nesmí svou hlasitostí obtěžovat cestující,“ dodal Havránek.