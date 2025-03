Kritický závěr D52. Rychle jedoucí šoféry zkrotí u proklaté křižovatky radar

U Pohořelic začne radar fungovat v dubnu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ho do křižovatky umístilo na základě podnětu policie. „Dlouhodobě ji hodnotíme jako rizikovou se zvýšenou nehodovostí. O přijetí účinných opatření usilujeme už léta,“ říká zástupce vedoucího jihomoravských dopravních policistů Lubomír Sedlák.

ŘSD už požádalo o kolaudaci, po spuštění ostrého režimu začnou řidičům překračujícím sedmdesátku chodit pokuty.

Za poslední dekádu se v křížení stalo 32 nehod, při nichž jeden člověk zemřel, tři se zranili těžce a 32 lehce. „Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, a to v sedmnácti případech. K usmrcení člověka došlo při nehodě zapříčiněné překročením rychlosti,“ upřesňuje Sedlák.

Podle pohořelického starosty Miroslava Nováka (ODS) si křižovatka zasloužila úsekové měřiče rychlosti už před několika lety. „Je problém zařadit se tam z vedlejší a projet křižovatku z jedné strany na druhou. Některým řidičům se složitě odhaduje vzdálenost a rychlost aut na hlavní, zvlášť večer, kdy místo není osvětlené,“ popisuje Novák.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Úsekové měření začne fungovat za pět minut dvanáct s ohledem na to, že ŘSD chce v roce 2027 začít s dostavbou úseku dálnice D52 odtud k Novým Mlýnům. Ale jsem přesvědčený, že radar bude mít efekt a provoz se zklidní. Když dnes řidiči vidí kamery, většinou hned zpozorní a jedou spořádaně,“ míní starosta.

Z víc než pětiny na čtvrtinu procenta

Pro šoféry dodržující pravidla by nemělo spuštění měření znamenat zásadní změnu, už před umístěním radaru byla rychlost před křižovatkou omezena na sedmdesátku. „Díky úsekovému měření bude lehce vynutitelná. Ze zkušeností víme, že radar má zásadní vliv na chování řidičů. Ukázní se a rychlost dodržují,“ podotýká Pavel Čížek, krajský koordinátor organizace BESIP zaměřující se na bezpečnost na silnicích.

Jeho slova dokládají statistiky z radaru, který naostro funguje od začátku roku na vytíženém tahu I/43 z Brna na Svitavy u odbočení do průmyslové zóny v Kuřimi. Za první dva měsíce odhalil 3 136 překročení rychlosti o deset a víc kilometrů v hodině, místem přitom za tu dobu projelo 1,3 milionu aut. Hříšníků tak byla jen čtvrtina procenta, jinými slovy každý čtyřstý šofér.

„Ze začátku jich byla i víc než pětina. Počet se postupně snížil, takže je vidět, že radar skutečně zabral,“ potvrzuje kuřimský starosta Drago Sukalovský (nez.).

Podobná „past“ na řidiče funguje na stejném tahu čerstvě i v nedalekých Lažanech. Kamery hlídají padesátku v obci druhý měsíc, dosud odhalily 2 011 přestupků. „Drtivá většina byla překročení rychlosti do deseti kilometrů v hodině, víc než devadesátkou jely jednotky řidičů,“ sděluje Pavla Komárková, mluvčí Blanska, které se stará o provoz radaru a peníze z pokut putují do jeho kasy.

Problémy naplno vyřeší až dálnice

Křižovatka u Pohořelic je jedním ze dvou míst na silnici I/52, jež se dočkají úprav. ŘSD chystá také přestavbu křížení u Mikulova s odbočkou na Březí, které si ve statistikách připsalo ještě víc nehod, a navíc s více zraněními než to „proklaté“. Bilance zní: 35 srážek, jeden mrtvý, šest těžce a 45 lehce zraněných. Nejčastěji za ně může nedání přednosti.

„Na téma řešení této nebezpečné křižovatky s ŘSD pravidelně jednáme. Že je potřeba ji upravit, se přesvědčujeme každý den. Před pár dny skončila zimní sezona, kdy Mikulovem projížděly kolony aut mířících za lyžováním do Alp, v létě nás to stejné čeká s dovolenkáři cestujícími k moři. Otázka nezní, jestli se tam stane neštěstí, ale kdy se přihodí opět,“ varuje mikulovská starostka Jitka Sobotková (ANO). „V úvahu přichází několik variant, nejvhodnější je jednopruhová okružní křižovatka,“ nastiňuje.

ŘSD má na stole tři možnosti řešení problémového místa. Minusem jednoduchého kruháče je podle silničářů fakt, že by nedokázal „pobírat“ současné proudy aut. U turbo okružní křižovatky s více pruhy je nutnost přeložky drátů vysokého napětí a problém s vysokými náklady s ohledem na to, že zde za několik let vznikne dálnice. Jako nejjednodušší se jeví instalace a nástřik dopravního značení ve tvaru kruháče, plocha však prostorově neodpovídá normám a je problematické získat povolení.

„Všechny možnosti jsme prověřili, zatím jsme však nenašli optimální postup,“ podotýká za ŘSD Lucie Trubelíková.

Podle odborníků i policistů přinese konečné řešení kritických úseků dnešní silnice I/52 až dostavěná dálnice. „Jednoduše řečeno: celý dnešní úsek silnice lze označit za kritický a měl by být co nejrychleji přebudován do podoby směrově dělené vozovky s mimoúrovňovými křižovatkami. Jen za loňský rok na ní při třech nehodách zemřeli čtyři lidé. Letos při jedné srážce už dva,“ ilustruje Sedlák.

ŘSD optimisticky předpokládá zahájení přípravných prací na dvou úsecích D52 mimo Nové Mlýny na konci příštího roku, překlenování nádrží chce spustit o dva roky později. Aktuální plán počítá s kompletním dokončením v roce 2031 nebo 2032.