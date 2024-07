Šetří peníze i planetu. Půjčovna nabízí oblečení z druhé ruky i od designérů

17:14

Většina lidí si čas od času povzdechne, že nemá co na sebe. Může jít o chybějící kousky oblečení na nejrůznější události od party až po promoce. Kdo nechce zbytečně kupovat něco, co si na sebe vezme jednou a pak to zahodí, najde alternativu v brněnské půjčovně oblečení.